День освобождения от здравого смысла. Как пошлины Трампа ударят по США, Украине и миру

Мировая торговая война, которую объявил американский лидер 2 апреля, возвращает планету к периоду 1928-1935 годов с угрожающими перспективами. Однако для Украины это открывает новые интересные возможности.

Как сделать хорошую презентацию? Нужно напечатать яркие плакаты, добавить спецэффектов, сделать хороший анонс, попросив друзей "понагнетать" атмосферу где-то за месяц до бенефиса. И тогда дело "выгорит" как надо. Именно по этой логике Дональд Трамп строил свое выступление 2 апреля, когда вверг мир в крупнейший торговый кризис со времен Великой Депрессии 1930-х годов и почти гарантированную рецессию глобальной экономики. Зато сделал это эффектно и со стилем.

Как пишут западные СМИ, он планировал это сделать еще 1 апреля, но решил, что в День дурака его не воспримут всерьез. И мировые и, прежде всего, американские фондовые рынки действительно отреагировали на новость без шуток - крупнейшим одномоментным падением индексов со времен "раннего" ковида. Вниз пошла нефть, отыграв назад рост прошлых дней, который происходил на фоне очередной эскалации всех со всеми и с Израилем на Ближнем Востоке. Это почувствовали все сырьевые и даже аграрные рынки. Шоу удалось.

Но чего хочет достичь Трамп, возможно ли это, и как это все повлияет на Украину и на наших ключевых торговых партнеров из ЕС? Читайте далее на электронных страницах УНИАН.

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Рукотворный кризис

Трамп ввел повышенные пошлины для всех стран мира... кроме РФ, КНДР, Кубы и Ирана. Которые якобы уже под санкциями, и с них этого достаточно. А еще в списке нет Гренландии (зато есть Дания), Буркина Фасо, Сомали, Сейшельских островов, Палау и Ватикана. По мнению специалистов, американцы о них "просто забыли".

Все же остальные получили увеличенные таможенные тарифы от 10% до 50%. Больше всего американский президент почему-то невзлюбил французскую заморскую юрисдикцию Сен-Пьер и Микелон (ставка увеличена на 50%), Лесото (50%), Камбоджу (49%) и Лаос (48%).

И все это подано не как торговая агрессия США, а как "ответ" на тарифы всех стран из списка (то есть вообще всех стран, кроме наиболее отбитых тиранов) против американских товаров. А эти повышенные до небывалых размеров ставки назвали "дисконтом", который является как бы разделенной пополам "пошлиной против США". Хотя это не соответствует действительности. Американцы говорят, что у них "свои расчеты".

В целом видно, что команда Трампа очень творчески подошла к формированию списков, ведь особый акцент сделан, во-первых, на всех союзников США, а во-вторых - на все оффшорные юрисдикции, которые могли бы использоваться для обхода этих ограничений.

Так, против товаров из ЕС ставка увеличена на 20% (это около 600 миллиардов долларов импорта в США в год). Против Японии - 24%, Южной Кореи - 25%, Тайваня - 32%. Досталось даже Израилю, которого Трамп на словах всячески поддерживает - 17%. Отдельно следует сказать об Индии, импорт из которой обложили дополнительной пошлиной в 24%. Канаду с Мексикой американский президент 2 апреля обошел вниманием, потому что свои 25% они получили еще в феврале-марте (а канадцам еще и добавили +10% на нефть и энергоносители, от которых север США критически зависит).

Но главный удар пришелся по Китаю - 20 процентов со 2 апреля. Вроде бы не критично. Но анонсирован еще плюс +34% с 9 апреля, когда ожидается очередной этап повышения ставок. То есть в целом китайцам "отсыпали" 54% новых пошлин, что почти блокирует их товары на американском рынке.

Такой он - "День освобождения Америки". А что об этом думают специалисты? Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center, который отслеживает металлургический рынок, отмечает, что все ждали этого дня, но все равно были шокированы, потому что считали это просто блефом Трампа, учитывая то, что наибольший удар получат сами же Штаты.

"Сейчас вся мировая экономика в шоке. Это прежде всего шок предложения для американского рынка. Американцы просто остановят весь импорт. Это и будет "шок предложения", сопоставимый с тем, что было во время ковида. Есть риски, что ближайшие 2 месяца американцы не будут ничего импортировать вообще, выжидая. А США - это "экономика номер один" в мире, и она влияет на все страны, включая ЕС, Китай или даже Украину. Потому что ЕС наш крупнейший торговый партнер. То есть, все ожидают "цепной реакции", но первой пострадает именно американская экономика", - считает специалист.

Как именно пошлины будут действовать против США он иллюстрирует примером из машиностроения.

"Машиностроительная продукция США состоит из компонентов, которые несколько раз могут пересекать границу. Деталь, условно, пришла из Канады в США, где ее обработали, а затем отправили в Мексику, где в составе какого-то агрегата вновь отправили в США. И каждый раз накладываются пошлины. Поэтому это просто шок для американской промышленности, - говорит господин Тарасенко, - Реакцией будет переложить эти ставки на американского потребителя. А это инфляция. Причем процентов так на 20 или больше - какой там будет средний процент по пошлинам. А это уже инфляционный шок. В ответ будут приниматься монетарные меры, чтобы стабилизировать экономику. Это ничего хорошего не несет американскому бизнесу".

По его мнению, самый большой вопрос, стоящий перед бизнесом сейчас - будут ли эти тарифы действовать постоянно, или они будут еще усилены, а, возможно, наоборот ослаблены. Также пока непонятно, какими будут "зеркальные" меры против США.

"На этом фоне мировые финансовые рынки падают. Американские фондовые рынки, в первую очередь. Потому что инвесторы больше не ожидают увеличения прибыли. Биржи упали на 3-4% в течение речи Трампа. Это очень-очень много. Причем рынок предвидел ухудшение торговых условий, поэтому начал плавно снижать котировки еще 1-2 месяца назад", - добавляет эксперт.

А Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, сравнивает всю эту ситуацию с бурными 1930-ми, когда тоже доминировал протекционизм. Закончилось это тогда большой войной.

"Нечто подобное "Дню освобождения" мир уже видел в конце 1920-х и в первой половине 30-х годов. Это была рецессия и повышение таможенных тарифов. Великая депрессия и популярность кейнсианства спровоцировали бешеную волну протекционизма. Эти попытки защищать свои рынки и создали почву для Второй мировой войны. Есть четкий алгоритм - "Великая депрессия - протекционизм - война", - объясняет исследователь, - Поэтому после Второй мировой всем было понятно, что не стоит так злоупотреблять протекционизмом. Что нужно наоборот двигаться в направлении либерализации мировой торговли".

По его словам, были созданы "специальные институты", которые контролировали мировую торговлю, чтобы не было избыточного протекционизма и были другие инструменты решения торговых споров, чем войны торговые или "горячие".

"После войны были созданы институты, чтобы этот тренд обеспечить - Бретон-Вудская система. Затем ее подкорректировали Ямайской системой, а ту впоследствии - соглашением Plaza Accord. И сейчас Трамп хочет изменить эти правила и заключить соглашение "Mar-a-Lago Accord" (по названию виллы Трампа, - УНИАН). Это не официальный термин, но он символизирует новые правила в области мировой экономики, которые навязывают США", - объясняет господин Ус.

Но чего хочет Трамп? Не может же президент США мечтать о рецессии в США и об увеличении цен для американцев? Или может?

"Блицкриг Трампа"

Как в Украине коммунальщики никогда не готовы к приходу зимы, которая, впрочем, не приходит по-настоящему, так и с пошлинами Трампа - все их ждали, но все равно оказались не готовы. По крайней мере, если судить по заявлениям. Ведь пока только ЕС говорит о каких-то "заготовках". Все остальные просто шокированы и выжидают, что же будет дальше.

Иван Ус указывает на логику в действиях американской администрации. Которая хоть и разрушительная, но вполне понятная.

"Есть мнение, что действия Трампа чисто эмоциональные и невзвешенные. Я так не считаю. Потому что все действия Трампа полагаются на исследования, опубликованные при его прошлой каденции. Так, в 2017 году PWC опубликовал анализ развития мировой экономики до 2050 года. Если верить их расчетам, то в 2050 году первой экономикой мира будет не США, а Китай. Второй, с большим отставанием, станет Индия. США останутся на третьем месте. Крупнейшая же экономика ЕС - Германия - будет на 9-й позиции. Британия будет десятой. В 2000 году доля стран G7 в мировом ВВП была 65%, а в 2024 году - уже 45%. То есть, если ничего не менять, то США потеряют лидерство в мире. А страны Глобального Юга будут доминировать", - объясняет мысли Трампа господин Ус.

Он также добавляет, что именно в действующей системе глобальной торговли американский лидер видит главную угрозу доминированию США в мире, ведь либерализация мировой экономики и торговли играет на руку странам Глобального Юга.

"Это все и сделало предпосылки для глубинных изменений в США. Но изменить ситуацию могли только непопулярные шаги. На которые и пошел Трамп, нарушив устоявшиеся правила. Он создает условия для решения всех вопросов по торговле вне ВТО. Я не думаю, что эта организация вообще теперь останется. Вот и будет "Mar-a-Lago Accord", как заменитель Бреттон-Вудской и Ямайской систем", - объясняет эксперт.

Но это стратегически. А тактически Белый дом решает проблему огромного отрицательного сальдо внешнеторгового баланса. Проще говоря - США закупают значительно больше товаров, чем продают.

То есть, деньги "вымываются" из страны, а Трамп, как такой Скрудж Макдак, наоборот хочет тянуть все деньги в США. А потом эти деньги - точнее доллар - осторожно девальвировать, чтобы американский экспорт стал более дешевым и популярным на внешних рынках. Именно так в 1980-е делали "азиатские тигры", когда Трамп был еще молодым.

"Мы всегда говорим, что в Украине большое отрицательное сальдо внешней торговли - 29 миллиардов долларов за прошлый год. Но в США отрицательное сальдо торговли товарами достигло 1,27 триллиона долларов. Торговля услугами имела положительное сальдо, но этот негатив оно не перекрывало. Штаты больше нас. Но все равно это очень много", - продолжает аналитик НИСИ.

Андрей Тарасенко отмечает, что Трамп желает усилить США за счет других стран.

"Он руководствуется необходимостью усилить свою торговую мощь путем торговых войн. На самом деле он предлагает "торговый мир", но, скажем, на условиях "агрессора". Он идет по пути эскалации. Но до сих пор доминирует мнение, что это лишь временные меры, чтобы заставить всех пойти на условия США в двусторонних соглашениях. Но такие соглашения - это не будет быстро. Три месяца? Полгода? Больше? Кто знает сколько это займет времени", - обращает внимание специалист на то, что каждый месяц действия таких пошлин - это убытки для бизнеса.

Как держит "удар" Украина

Украина, вместе с Великобританией, Турцией, Андоррой и Гибралтаром получила самую низкую ставку в Европе - упомянутые 10%. Это вроде бы не так критично, но Трамп и его министры объясняли, что введенные пошлины являются "ответом" на отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Но дело в том, что этот баланс в торговле с Украиной в пользу США.

"Бесспорно именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2 процента всего нашего экспорта в 2024 году). Даже не уверен, что на это надо отвечать зеркально. Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Следовательно генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам... Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшего сорта", - написал нардеп Даниил Гетманцев.

Он также обращает внимание на то, что правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм - не только в отношении американских товаров. И эти меры уже гораздо существеннее ударят по нам.

По мнению первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, больше всего пошлины Трампа ударят по украинскому малому бизнесу.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия. Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров (очень разных - даже гаечные ключи), из них 65 видов продукции - на сумму более $1 миллиона. Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", - говорит чиновница, добавляя, что Украина будет пытаться договориться с США о лучших условиях.

Но откуда вообще взяли эти 10%, если торговый баланс у нас в пользу США? По этой логике, это мы должны радикально увеличивать пошлины на американские товары.

"Ставки высчитывали по формуле "торговый дефицит США со страной, разделенный на импорт США из страны". Проще говоря - это задумывалось как компенсация отрицательного для США внешнеторгового баланса. Это на уровне предположений, ведь официально расчеты не обнародовали. А эти 10% вводятся не против Украины. Это минимальная ставка против всех стран. Чтобы всех поставить в сложное положение. Не думаю, что кто-то там рассматривал торговлю с Украиной отдельно. Мы просто попали под "горячую руку". Мы больше всего пострадаем не от этих 10%, а опосредованно, из-за того, что под ударом окажется бизнес наших ближайших торговых партнеров", - соглашается с Гетманцевым Андрей Тарасенко из GMK Center.

Больше всего же внимания аналитик металлургического рынка уделяет чугуну и металлургической продукции, которая является для нас основой экспорта в США. Впрочем, он подчеркивает зависимость самих Штатов от этого металлургического сырья.

"У нас больше половины экспорта в США - это чугун. Чугун подпадает под 10%. Но крупных поставщиков в США всего два - Бразилия и Украина. Есть еще относительно небольшие поставки из других стран, в частности из Южной Африки и Канады. Но по чугуну все примерно в одинаковых условиях, поэтому эти 10% на нас мало повлияют. Ведь альтернатив этим поставщикам американский потребитель не имеет", - говорит эксперт.

Он добавляет, что американские трейдеры просто добавят 10% к конечной цене на чугун.

"Если было 400 долларов за тонну, то будет уже 440 долларов. Но будет неопределенность для потребителя - покупать сейчас по более высокой цене или подождать отмены пошлины. Скорее всего, определенное время никто не будет принимать торговых решений. Украинский чугун, купленный сейчас, приедет в США только через два месяца. А что за эти два месяца произойдет с пошлинами - никто не понимает. Поэтому, по возможности, покупатели ближайшие 2 месяца ничего покупать не будут вообще за пределами США", - добавляет специалист.

То есть, план Трампа переориентировать американский бизнес на собственное производство работает, но только при условии достаточного предложения (иначе это будет лишь пауза и отложенный спрос).

Если производство падает или не растет, но цены растут быстро, то это считается худшим сценарием из всех возможных и называется "стагфляция" (стагнация + инфляция). Нечто похожее уже есть в РФ, и Кремль вынужден компенсировать потери экономики деньгами из резервов Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Но несмотря на это дефицит бюджета все равно растет, а эти "дыры" пока удается латать, печатая новые рубли, а курс деревянного держится искусственно. Но резервы не вечны. Похожим образом ведет себя экономика Ирана. Зачем Трамп искусственно создает у себя риски "стагфляции" - вопрос со звездочкой.

...Эксперты думают, что Украина не будет отвечать зеркально на пошлины США. Потому что эта ставка для нас приемлема, пока у всех других поставщиков таможенные тарифы будут такими же или выше. Кроме того, мы имеем значительную не экономическую зависимость от США.

"Нет, Украина не будет отвечать США. Мы не в том сейчас положении, чтобы вводить зеркальные меры. И против ЕС также. Мы не настолько мощный геополитический игрок, чтобы самостоятельно с ними спорить. Разве что какой-то символический жест. Или, в крайнем случае, присоединимся к европейским мерам. Но мое мнение, что это маловероятно", - считает Андрей Тарасенко.

Иван Ус с ним частично согласен, а сам подход Трампа называет "манипулятивным", который заставляет нарушать требования ВТО на двустороннем уровне. Несмотря на это, 10% пошлины для нас - не критично.

"Не думаю, что Украина захочет давать зеркальный ответ. Но другие страны дадут. Для США это проблема, ведь они живут в своем отдельном "мире", где без США другие не смогут существовать, где США - это рынок о котором все мечтают. Думают, что все побегут сразу договариваться с США о новых пошлинах. Но это какое-то такое психологическое расстройство, когда вы живете только своим воображением, которое не соответствует действительности, - говорит эксперт, - На почве действий Трампа другие начнут объединяться, чтобы как-то "насолить" США. Здесь возможен неожиданный альянс ЕС, Японии, КНР, Кореи, возможно Индии и других. Это будет блок ради мести Трампу. Трамп специально делал этот шаг максимально жестким, чтобы привлечь внимание. И, похоже, он может получить внимания значительно больше, чем хотел".

Новые возможности для Украины и Европы

Объединение мира против Трампа и США становится все более вероятным. Уже даже канадцы проводят опрос относительно вступления в ЕС. Как говорит Иван Ус, американцы сами поставили вопрос: "Вы или с нами, или против нас", - не давая другим странам альтернатив. И этим сейчас все больше пользуется ЕС, объединяя мир против Трампа вокруг себя. В США это понимают, и поэтому "вставляют палки в колеса" евроинтеграции.

"Интересный момент - они на Украину установили пошлину 10%, а на ЕС - 19%. Что делает для Украины и других кандидатов невыгодным вступление в ЕС. Это такая скрытая демотивация к евроинтеграции. Хотя на нашу евроинтеграцию это вряд ли как-то повлияет", - добавляет ученый.

Также он считает, что идея обойти под предлогом санкций главные диктаторские режимы мира - это тоже манипуляция.

"Против РФ и Беларуси - ноль процентов. По официальной версии, потому что уже есть санкции. Да, есть. Но там нет не только РФ и РБ, но и КНДР, Кубы, Ирана. Есть определенная "конспирология", что теперь с ними Трамп будет отдельно договариваться, и ему нужны аргументы для переговоров. А также средство давления на противников этих стран. То есть, фактическая поддержка от США для РФ и СБ, чтобы пугать Европу, нулевые ставки на КНДР как давление на Южную Корею и Японию и тому подобное. Чтобы у партнеров США был страх, что если они не согласятся на новые правила Трампа, то США создаст альянсы с РФ и КНДР. Это, на мой взгляд, еще одна попытка шантажа. Это такая игра. Но получат ли в результате США то, на что они надеются - здесь у меня сомнения есть. Потому что мир уже изменился", - продолжает Иван Ус.

Главный результат, к которому такая политика может привести - это к уменьшению мировой зависимости от американского доллара.

"Эти действия могут привести не к контролируемой девальвации доллара и поддержке экспорта, к чему стремится США, а к неконтролируемой девальвации и дедолларизации мировой экономики. Многие страны просто решат отказаться от доллара в расчетах. Это мгновенно обваливает спрос на доллар и обесценивает его, что безусловно "ударит" по каждому американцу", - завершает мысль эксперт.

И воспользоваться этим смогут, в первую очередь, европейцы, которые имеют свободно конвертируемую валюту - евро. А в отношении Украины есть и другая возможность - стать транзитером китайских и европейских товаров в США под видом "made in Ukraine".

Потому что против наших товаров Вашингтон ввел пошлины в 10%, против ЕС - 20%, а против КНР - почти 60%. Мы хорошо изучили, как это работает, потому что постоянно боремся с российским "параллельным импортом". Неужели и сами сможем так "барыжить" с США? Эксперты скептически относятся к объемам, но такой возможности не исключают.

"Да, эта ситуация создает новые возможности для Украины. Мы теперь могли бы получать больше инвестиций в строительство производственных мощностей для экспорта на рынок США. Так же планирует действовать Турция, которая тоже получила пошлину в 10%, - считает Иван Ус. - Но этот режим пошлин будет ориентироваться на торговые потоки. Если они увидят перекосы в торговле с США, то они мгновенно изменят тарифы. Для этого и ввели чрезвычайное положение в экономике США, чтобы президент мог менять правила торговли как захочет, независимо ни от кого. И, по большому счету, вручную менять правила всей мировой торговли".

Андрей Тарасенко тоже считает, что украинский бизнес сможет заработать на "минимальной обработке" китайских или европейских товаров, которые уже как украинские изделия будут идти в США. Но объемы вряд ли будут большими, потому что мы зависимы от США, и поэтому нам нет смысла слишком рисковать.

"Это возможно, но сложно. Потому что надо подделывать сертификат происхождения. Конечно, есть схема, когда китайские или российские товары в странах-посредниках проходят какую-то минимальную обработку, чтобы получить местный сертификат. Это возможно. Украинский бизнес очень, скажем, креативный в отношении любых запретов. Последние три года научили еще большей креативности. Но вряд ли такие схемы будут иметь массовый характер", - отмечает эксперт.

Поэтому, похоже, что "параллельный импорт" не для украинцев.

"Мировая торговая война", второй этап которой (после давления на Канаду и Мексику) объявил Дональд Трамп, будет иметь непростые последствия для мира - как экономические, так и политические. Если ставка на "слабость" американской администрации не сыграет, и все пойдут не на поклон к Вашингтону, а на объединение против США, то это будет крайне парадоксальным результатом "Дня освобождения Америки".

Но новый мировой порядок создает не только риски, но и дает новые возможности. В первую очередь, для стран "порубежья", которые могут балансировать между США, ЕС, Китаем и другими крупными экономиками. Поэтому и наблюдается, на первый взгляд, странный оптимизм украинских чиновников. Ведь в торговле выигрывает тот, у кого ставка наименьшая. А мы получили временно лучшие условия, чем традиционные торговые партнеры США. Вопрос лишь в том, сможем ли мы этим воспользоваться, учитывая крайне скептическое отношение в США к Украине.

Но, не попробуем - не узнаем.

Андрей Попов