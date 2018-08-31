31.08.2018
пятница
USD
28.22
EUR
32.93
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
Мнения
Василий Рыбников
Кто убил Иосифа Кобзона?
читать далее
Кокаин санкций не боится
читать далее
Женитьба биорыбы
читать далее
"Медведчук" (новые эпизоды фильма)
читать далее
5 причин, по которым Украина не получит томос об автокефалии
читать далее
Кароче, в украинской армии началася гражданская война!
читать далее
Десять причин, по которым Путин переиграет Трампа
читать далее
Фифа против фашизма
читать далее
Как Захарченко спасает генофонд ДНР
читать далее
Как граждане "ЛНР" вошли в Золотой миллиард
читать далее
Жуткие подробности сафари богатых иностранцев на мирных жителей Донбасса
читать далее
Сладкие мальчики Владимира Путина
читать далее
10 причин, почему Россия не сбивала малазийский «Боинг»
читать далее
Как СБУ пытает журналиста Вышинского
читать далее
Шокирующее убийство русского дипломата в ООН
читать далее
Лимузинъ
читать далее
Барокамера Юрия Гагарина
читать далее
Сирийская былина
читать далее
Прынц-полукровка из Кремля и насмешливое молчание судьбы (14+)
читать далее
Стоят ли убитые сирийские дети слезинки кота Скрипаля?
читать далее
Лента новостей
06:09
Британия расширит военный порт на Кипре в случае Brexit без соглашения - СМИ
06:04
В Пакистане массово протестуют против конкурса карикатур о пророке Мухаммеде
05:57
Свято-Иверский монастырь в Одессе приобрел канцтовары для воспитанников школы-интерната
05:13
Омелян назвал ориентировочную стоимость проезда будущими украинскими платными автобанами
04:12
Иран придерживается ядерной сделки - МАГАТЭ
03:37
На МКС произошла утечка воздуха
03:05
Дело сбившего насмерть девочку водителя Hummer в Киеве: отвели одного из судей
02:23
Трамп заявил о готовности США выйти из ВТО
02:08
РПЦ намерена восстановить православный храм в Сеуле
01:38
В Одессе неизвестные массово распространили фейк о тройном хлорировании воды
01:28
Священник УПЦ объяснил, зачем в храм приносят продукты
00:58
Евросоюз вновь призвал Россию немедленно освободить Сенцова
00:30
Порошенко назначил трех судей Верховного суда, двух из которых признали недобросовестными - СМИ
00:21
В Калифорнии католический епископ oткaзaлcя oт дoмa cтoимocтью $2 млн, кoтopый eму купилa eпapxия
00:07
31 августа Православная Церковь празднует память святых мучеников близнецов Флора и Лавра (видео)
30 августа, четверг
23:58
Фонсека про жеребьевку Лиги чемпионов: нам попалась сильнейшая команда в мире
23:57
Трамп опубликовал ролик о "предвзятости" Google к нему (видео)
23:41
Левченко выиграла серебро финала Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
23:21
В "Киевводоканале" опровергли распространенную в соцсетях информацию о промывке сетей хлором в тройной концентрации
23:19
Вернидуб ушел с поста главного тренера Зари после поражения от Лейпцига
23:13
Синод Константинопольской Православной Церкви избрал нового митрополита Лаодикийского
22:59
Студентов 1-го класса Киевской духовной семинарии благословили на ношение подрясников
22:57
США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе
22:31
Посол Канады назвал нападение на активистку Гандзюк преступлением против достоинства
22:29
Возрождал храмы, утверждал православную духовность – интервью накануне 80-летия Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела
22:05
Оккупанты объяснили экологическую катастрофу в Крыму жарой и отсутствием осадков
21:53
Гендиректор Шахтера Палкин: нужно побеждать и проходить дальше
21:38
Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище в Москве
21:35
Украина готовит соглашение с НАТО о трастовом фонде по обезвреживанию взрывчатки - Минобороны
21:34
В этом году из охваченной войной Сирии вернулись 19 украинцев
21:27
"Заря" проиграла "Лейпцигу" путевку в Лигу Европы в добавленное время
21:16
Папа Римский призвал журналистов искать истину, а не фабриковать ее
21:14
Сербский Патриарх Ириней в письме к Патриарху Варфоломею коснулся украинского церковного вопроса
21:05
Мнение
Кто убил Иосифа Кобзона?
21:02
В Верховной Раде готовятся к новой сессии: ремонтируют и чистят люстру весом почти 3 тонны
20:56
Хорват Модрич признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА
20:35
Французская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании - СМИ
20:35
Начал буянить и говорить о СССР: появились подробности взятия в заложники отцом собственных детей в Киеве (видео)
20:16
Иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии прокомментировал "церковный вопрос" в Украине
20:05
"Шахтер" попал в группу Лиги чемпионов к "Манчестер Сити" и "Лиону"
19:50
Фонд госимущества подписал договор с советником по приватизации ОПЗ
19:48
На Франковщине из-за нехватки места на кладбище покойников хоронят в три яруса
19:40
В Киеве на 50 метрах дороги произошло сразу два ДТП
19:32
"Экологическая катастрофа" под Николаевом: в Новой Одессе речная вода приобрела розовый цвет от вредных выбросов (видео)
19:25
Онлайн-видеотрансляция Лейпциг - Заря: Лига Европы, квалификация
19:21
Омелян объяснил хаос с грузоперевозками на "Укрзализныци"
19:19
"Школьное перемирие": боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
19:15
NASA показало фото самого далекого объекта Солнечной системы
19:11
После Азовского моря Россия может заблокировать суда в Черном – дипломат
19:11
На Львовщине священника УГКЦ жестоко избили пьяные прихожане
18:58
Милевский перешел в венгерскую Кишварду
18:53
В КГГА сообщили, что Киев опережает другие регионы по темпам развития малого и среднего бизнеса
18:51
Газ для промышленности подорожает с сентября
18:48
Европейская военная компания тренировала украинских правых радикалов – Bellingcat
18:46
В "Укрзализныце" сложилась критическая ситуация с перевозками
18:45
Более 100 граждан Украины находятся в итальянских тюрьмах
18:40
Раскрыты детали смерти Иосифа Кобзона
18:34
НБУ опустил официальный курс гривни к доллару и евро
18:33
В Португалии развивают музей на базе бывшей политической тюрьмы, чтобы напомнить современной Европе об ошибках прошлого (фоторепортаж)
18:30
Глава Карелии заявил, что вина за поджог старинной церкви лежит, в частности, на педагогах
18:27
Макрон хочет модернизировать отношения ЕС с Россией, но не ценой Украины
18:15
В Украине сделали шаг к запрету целителей и народной медицины
18:15
Более 700 жертв: на Сумщине задержали педофила с 20-летним "стажем" (видео)
18:09
В Нидерландах задержали мужчину, который угрожал убить организатора конкурса рисунков пророка Мухаммеда
18:06
В Украину пытался въехать российский дипломат, которому запрещен въезд до 2023 года
18:01
Под грифом "секретно": министр указал в ФБ источник денег на горячую воду в Киеве, а затем пост удалил
17:53
Муженко: группировка в Иловайске могла удерживать город "не один день и даже не неделю"
17:53
Ани Лорак покрасовалась без юбки в "дождике" и вульгарных колготках
17:50
Омелян пояснил стоимость билетов на поезд "четырех столиц": "дороговато, но минимально возможно"
17:46
Вышел трейлер постапокалиптического фильма с карликом из "Игр престолов" (видео)
17:43
Необычная реакция пса на объятия сделала его звездой сети (видео)
17:37
Четырехкратный российский олимпийский чемпион призвал выгнать Россию из мирового биатлона
17:30
Укрлендфарминг Бахматюка рассказал об уникальных IT-технологиях при уборке урожая
17:29
СМИ гадают, придет ли Пугачева на похороны Кобзона после "войны" с ним
17:28
В ДТЭК Энерго отчитались об улучшении финансовых показателей
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности