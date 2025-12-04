Разбираемся, можно ли горячую сковородку заливать водой сразу после приготовления еды, чтобы лучше отмыть.

После жарки многие хозяйки стараются сразу же помыть сковородку под струей воды - мол, так ее легче вымыть. Возможно, вымыть ее и действительно так легче, но вот посуде это может навредить. Разбираемся, можно ли заливать воду в сковороду после готовки или все-таки лучше дать ей остыть.

Почему нельзя мочить горячую сковородку

Основное правило ухода за любой сковородой гласит: горячую посуду нельзя заливать водой из-под крана, а в особенности, если сковородка антипригарная. Дело в том, что из-за перепада температур металл и покрытие посуды получают термошок и появляются микротрещины. Поначалу они могут быть не видны, но со временем посуда приходит в негодность, и пища на ней начинает подгорать и прилипать. Особенно боится таких температурных шоков тефлон.

Если говорить о том, можно ли заливать сковородку кипятком после готовки, то это возможно, если нужно срочно ее отмыть, но и в этом случае лучше брать не кипяток, а горячую воду.

Идеальный вариант: прежде чем мыть сковородку, дайте ей немного остыть, а затем уже помойте теплой водой с мягкой губкой.

Как помыть пригоревшую сковородку:

налейте в посуду воду и подогрейте 5 минут на плите, чтобы размягчить жир и остатки пищи;

снимите с огня, дайте остыть;

помойте губкой со щадящим моющим средством.

Если загрязнение посерьезнее, тогда нужно будет набрать в сковородку воду, довести ее до кипения, добавить 1 столовую ложку соды и полстакана уксуса. Варить все это 10 минут, остудить и помыть как обычно.

Важно: не применяйте для мыться посуды жесткие губки, скребки, ножи - они оставляют царапины, из-за которых пища начинает пригорать. Также выбирайте для мытья средства без отбеливателей, кислот и щелочи, не подойдут для мытья порошки, сода, салфетки с абразивом.

