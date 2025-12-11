Весь мир покорили американские панкейки - рецепт, который идеально подходит для завтрака. Эти изделия готовятся из всем знакомым продуктов и немного напоминают наши оладьи, но жарятся без масла. Их особенность - пышная структура, похожая на бисквит.
Еще один плюс панкейков в том, что рецепт можно менять по своему вкусу. Если добавить в тесто какао, мак или бананы, получается прекрасный десерт. Но изделия также можно готовить без сахара и подавать с беконом, ветчиной или лососем.
Классические панкейки - рецепт на молоке
Чтобы тесто было пышным и не опало после жарки, следите за свежестью ингредиентов.
Список продуктов:
- 2 яйца;
- 200 миллилитров молока;
- 120 граммов муки;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка ванилина.
Взбейте яйца с молоком, сахаром и ванилью до однородности. Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не было комков. Разогрейте антипригарную сковороду без масла и на горячую поверхность вылейте по 2-3 ложки теста.
Жарьте панкейки на молоке на среднем огне, пока на поверхности не появится много мелких пузырьков воздуха. Затем переверните на другую сторону и готовьте еще 2-3 минуты. Подавайте с фруктами, сгущенкой, медом или нутеллой.
Если хотите сделать изделия еще пышнее, то разделите желтки и белки. Приготовьте тесто на желтках, а белки взбейте в пышную пену и добавьте в самом конце перед жаркой.
Банановые панкейки
Такие оладьи получаются особенно ароматными, с тонким привкусом банана.
Подготовьте ингредиенты:
- 350 граммов муки;
- 400 миллилитров молока;
- 2 яйца;
- 1 банан;
- 2 столовые ложки сахара;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 1 столовая ложка масла.
Банан размять вилкой или перебить в блендере. Смешать яйца, подогретое молоко, сахар и банановое пюре. Частями вмешать муку. Последними добавить соду и масло. Тесто получается довольно густым, почти как сметана.
Жарятся американские панкейки по 2-3 минуты с обеих сторон на сухой сковороде. Переворачивать их нужно при образовании мелких пузырьков.