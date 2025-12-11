Пышные панкейки идеально подойдут для завтрака.

Весь мир покорили американские панкейки - рецепт, который идеально подходит для завтрака. Эти изделия готовятся из всем знакомым продуктов и немного напоминают наши оладьи, но жарятся без масла. Их особенность - пышная структура, похожая на бисквит.

Еще один плюс панкейков в том, что рецепт можно менять по своему вкусу. Если добавить в тесто какао, мак или бананы, получается прекрасный десерт. Но изделия также можно готовить без сахара и подавать с беконом, ветчиной или лососем.

Классические панкейки - рецепт на молоке

Чтобы тесто было пышным и не опало после жарки, следите за свежестью ингредиентов.

Список продуктов:

2 яйца;

200 миллилитров молока;

120 граммов муки;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

щепотка ванилина.

Взбейте яйца с молоком, сахаром и ванилью до однородности. Всыпьте просеянную с разрыхлителем муку. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не было комков. Разогрейте антипригарную сковороду без масла и на горячую поверхность вылейте по 2-3 ложки теста.

Жарьте панкейки на молоке на среднем огне, пока на поверхности не появится много мелких пузырьков воздуха. Затем переверните на другую сторону и готовьте еще 2-3 минуты. Подавайте с фруктами, сгущенкой, медом или нутеллой.

Если хотите сделать изделия еще пышнее, то разделите желтки и белки. Приготовьте тесто на желтках, а белки взбейте в пышную пену и добавьте в самом конце перед жаркой.

Банановые панкейки

Такие оладьи получаются особенно ароматными, с тонким привкусом банана.

Подготовьте ингредиенты:

350 граммов муки;

400 миллилитров молока;

2 яйца;

1 банан;

2 столовые ложки сахара;

0,5 чайной ложки соды;

1 столовая ложка масла.

Банан размять вилкой или перебить в блендере. Смешать яйца, подогретое молоко, сахар и банановое пюре. Частями вмешать муку. Последними добавить соду и масло. Тесто получается довольно густым, почти как сметана.

Жарятся американские панкейки по 2-3 минуты с обеих сторон на сухой сковороде. Переворачивать их нужно при образовании мелких пузырьков.

