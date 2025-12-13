В 2026-м году военнообязанные будут жить в новых реалиях.

В октябре 2025 года военное положение в Украине было продлено до 3 февраля 2026 года, а это значит, что мобилизация по-прежнему будет касаться всех военнообязанных мужчин, у которых нет права на отсрочку и бронирование. Подробно о том, что изменится с 1 января 2026 года - далее в материале.

Как будет проходить мобилизация в Украине - главные изменения

С нового года правительство страны вводит несколько важных изменений - среди них и новые правила бронирования, и возможное усиление мобилизационных мероприятий, и запрет на выезд из Украины некоторых категорий мужчин. Разберем по порядку все известные, на данный момент, нововведения.

Усиление мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что мобилизация должна быть усилена:

"Ключевая точка приложения наших усилий – не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты – и, следовательно, качественная подготовка".

Он добавил, что срок прохождения БОВП уже увеличен до 51 дня, кроме того, есть специализированная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Главное требование времени, по словам главкома - усовершенствование этого процесса, повышение уровня инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе получить действительно боеспособного воина.

Военный аналитик Иван Тимочко предположил, что в новом, 2026 году, может существенно измениться мобилизация в Украине. По его мнению, если боевые действия продолжатся, а их интенсивность возрастет, вооруженные силы будут нуждаться в еще большем количестве личного состава.

Также он добавил, что Россия делает ставку на живую силу - пехоту - за счет, в том числе, мобилизованных заключенных. Украина не может противопоставить такое же количество людей, поэтому должна сосредоточиться на развитии технологий.

В то же время нардеп Роман Костенко заявил, что количество мобилизованных мужчин покрывает лишь 50% потребностей армии, а качество призыва оставляет желать лучшего, и тридцать тысяч мобилизованных в 2025-м году равны двадцати тысячам в 2023-м. Костенко добавил, что мобилизация методом "бусификации" приводит к снижению моральных качеств солдат в войске.

Бронирование

8 декабря 2025 года постановлением Кабинета министров Украины были приняты изменения, касающиеся Порядка бронирования военнообязанных. В первую очередь они коснулись работников оборонно-промышленного комплекса страны - теперь предприятие может забронировать сотрудника на 45 дней. За отведенный срок военнообязанный сможет устранить все нарушения правил воинского учета, а ОПК не потеряет специалиста, пока идет процесс оформления необходимых документов.

Второе нововведение - срок проверки списков сотрудников, которых необходимо забронировать, от предприятий, признанных критически важными. На данный момент списки проверяются 72 часа, но этот срок будет отменен. По словам Кабмина, решение будет приниматься быстрее, чтобы не останавливать работу предприятия и защитить персонал, имеющий право на бронь.

Изменения вступили в силу с момента опубликования официального постановления, то есть, с 8 декабря 2025 года.

Запрет на выезд для мужчин

В Верховной Раде Украины продолжаются дискуссии по поводу запрета на выезд мужчин за границу - политики предлагают расширить список тех, кому нельзя покидать страну. По словам нардепа от партии "Слуга народа" Александра Федиенко, запрет коснется мужчин, забронированных на предприятиях со статусом "критически важные". В своем Telegram-канале Федиенко добавил, что если человек получил бронь, потому что выполняет критически важные для страны функции, то он должен находиться в стране, а не за ее пределами.

Бронирование через Дію

В Минцифры сообщили, что до 1 февраля 2026 года бронь от мобилизации будет возможна в ускоренном режиме - предприятия смогут производить эту процедуру втрое быстрее. На официальном сайте ведомства сказано, что на данный момент срок обработки заявки составляет три дня, а будет - 24 часа. Сделано это для того, чтобы критически важные специалисты не теряли бронь из-за процедурных задержек.

Также не нужно будет ждать 5 дней, чтобы аннулировать бронирование сотруднику, как сейчас. Нововведения позволят сразу же подавать следующую заявку как только будет принято решение по предыдущей.

Все эти изменения - временные меры, действие которых закончится 1 февраля 2026 года, после этого снова вступят в силу прежние правила. В Минцифры напоминают, что важно подавать заявки на бронирование заранее, чтобы не было ни одного для "разрыва" между сроком действия отсрочек.

Отсрочки для опекунов

Согласно законодательству Украины, мобилизация не может коснуться военнообязанного мужчины, который является опекуном недееспособного лица, при условии, что у него правильно и своевременно оформлена отсрочка. Минобороны сообщает, что Кабмин обновил механизм продления таких отсрочек.

Теперь опекуны и лица, которые постоянно ухаживают за недееспособными людьми, должны предъявить лишь РНОКПП лица, за которым осуществляется уход (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, в прошлом - ИНН - ред.) вместо целого перечня документов. В ведомстве добавили, что это изменение позволит быстрее оформлять отсрочки военнообязанным мужчинам.

Вручение повесток

По данным украинских СМИ, изменения могут коснуться и правил вручения повесток - такие полномочия будут иметь не только сотрудники ТЦК и СП. Предполагается, что оповещать населения смогут представители:

структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

предприятий, учреждений, организаций;

соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете).

Вместе с этим, повестку мужчине могут вручить по месту жительства, при попытке пересечь государственную границу, на блокпосту, на работе, в ВУЗе или другом учебном заведении, в любом общественном месте и здании, а также в самом здании ТЦК.

СЗЧ

Несмотря на то, что мобилизация касается только гражданских мужчин, нельзя не сказать об изменениях, которые коснутся военных, самовольно покинувших часть. Генштаб Украины сообщил, что теперь механизм перевода военнослужащего заметно упростился - воинская часть, в которую хочет перевестись военный, должна прислать рекомендательное письмо в электронном виде в ту часть, где он служит сейчас.

Командование рассматривает это письмо в кратчайшие сроки и принимает решение. Благодаря этому, по словам Генштаба, военнослужащий будет избавлен от необходимости самостоятельно обращаться к командирам низшего звена, а это исключает субъективный фактор во время принятия решения.

Кроме того, такая система исключает возможность перевода из бригады в бригаду посредством СЗЧ. Однако в Генштабе отмечают, после возвращения из СЗЧ военнослужащий может быть распределен в любую бригаду с недостатком личного состава - в том числе, ДШВ и штурмовую.

