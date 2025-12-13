Украина запустила большое количество дронов и ракет, жалуются в российских пабликах.

Россия и оккупированные территории Украины находятся под атакой дронов и ракет. Есть попадания в важные военные и промышленные объекты. Об этом сообщают телеграм-каналы.

Так, проукраинский паблик "Крымский ветер" сообщает, что в Симферополе в районе местной электростанции горит нефтебаза. Опубликованные фото и видео фиксируют масштабный пожар.

Кроме того, сообщается о работе систем ПВО и взрывах в других городах оккупированного полуострова - Феодосии, Саках, Джанкое, Севастополе, а также в районе авиабазы Гвардейская под Симферополем.

Руководитель Центра Изучение оккупации Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале сообщает о работе ПВО в Донецке и о "блэкауте" в Мелитополе.

Также под атакой и собственно российские территории. Паблик Supernova+ сообщает о прилетах по электростанции в Смоленске и нефтебазе в Урюпинске (Волгоградская область). На объектах вспыхнули пожары. Информацию подтверждают и другие паблики.

Как писал УНИАН, украинские военные уничтожили трубу, по которой российские оккупационные войска проникали в Купянск. По словам украинских бойцов, для уничтожения трубы было использовано три тонны взрывчатки.

Также мы рассказывали, что ранее сегодня Россия атаковала гражданское судно в Черном море, которое везло в Египет украинское подсолнечное масло. На судне был турецкий экипаж.

