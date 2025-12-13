Синоптики прогнозируют гололед и гололедицу во многих областях.

14 декабря погода в Украине усложнится. Ухудшение ее ожидается уже ближайшей ночью. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14 декабря ночью на Житомирщине и Киевщине на дорогах гололедица", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, днем в северных, центральных и большинстве южных областей будет наблюдаться налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица.

Кроме того, в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях будет гололед.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрмоетцентра, в течение выходных неустойчивую погоду в Украине будут обусловливать атмосферные фронты, которые будут перемещаться с северо-запада и запада и вызывать чередование дождя с мокрым снегом. Давление и температура будут испытывать колебания.

В ближайшие двое суток в большинстве областей пройдет дождь и мокрый снег. В понедельник в восточных областях - снег. Только на западе страны преимущественно без осадков.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем +1°...+6°, на северо-востоке и востоке страны ночью -1°...-8°, днем около 0°.

