Украина получила согласованный план действий, который должен подтвердить готовность страны к вступлению в Европейский Союз. Его объявили и передали Украине во время неформальной встречи министров по европейским делам стран ЕС по общим вопросам, которая прошла во Львове 11 декабря, пишет DW.

В чем заключается план действий для Украины

Отмечается, что этот план действий состоит из 10 основных пунктов, которые должны подтвердить готовность Украины к вступлению в ЕС. На встрече во Львове также был запущен так называемый механизм "фронтлоудинга", позволяющий Украине работать в рамках "переговорных кластеров".

В издании объяснили, что "фронтлоудинг" позволяет обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС. Работа над техническими вопросами по евроинтеграции не требует формальных решений всех стран-членов блока.

Тем не менее, для формального открытия и закрытия переговорных кластеров по-прежнему необходима единогласная позиция. Именно поэтому Украине нужно выполнить техническую часть, чтобы после снятия венгерского вето переговоры могли проходить максимально быстро.

В издании поделились, что приоритетными пунктами плана действий являются борьба с коррупцией и судебная реформа. Украине необходимо в течение 2026 года внести в Уголовно-процессуальный кодекс и другое законодательство изменения, необходимые для обеспечения быстрого и эффективного правосудия.

Кроме того, Украине нужно усилить независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Согласно плану, Киев должен расширить их юрисдикцию на все должности с высоким коррупционным риском. Также до второго квартала 2026 года следует утвердить Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу.

Член правления Центра противодействия коррупции Елена Галушко в разговоре с журналистами заявила, что в переданном Украине списке нет сверхсложных задач или реформ, которые невозможно реализовать во время полномасштабного вторжения РФ. По ее словам, план подразумевает реформы, реализовывать которые раньше не было политической воли.

10 пунктов плана действий

Как писало издание "Европейская правда", 10 пунктов плана были приведены в письменном совместном заявлении европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Марты Кос и вице-премьера по евроинтеграции Украины Тараса Качки.

По данным издания, документ приводит 10 ключевых приоритетов:

Принять комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия (здесь приведен отдельный список изменений, а именно: отмена "правок Лозового" об автоматическом закрытии производств; продление сроков давности и усиление оснований для их прерывания и приостановления в делах о коррупции; усиление независимости НАБУ и САП и защита их юрисдикции от обхода и ненадлежащего влияния; расширение юрисдикции НАБУ и САП на все должности с высоким уровнем риска).

Обеспечить НАБУ эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и качественным судебным экспертизам.

Провести комплексный пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора.

Возобновить отбор для назначения и перевода прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, в региональных и районных прокуратурах.

Реформировать Государственное бюро расследований (ГБР).

Назначить без задержек судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку.

Расширить привлечение международных экспертов в конкурсную комиссию для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Принять законопроект о декларациях добропорядочности судей. Для Верховного Суда это включает временное привлечение независимых международных экспертов.

Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до II квартала 2026 года.

Развивать и укреплять системы внутреннего контроля против коррупции на высоком уровне.

В Брюсселе выдвинули новое условие Украине для вступления в ЕС

Напомним, что ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Украина должна привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет вступить в Европейский Союз. По его словам, правительства стран Европы не поддержат вступление Украины в блок, если она не сможет доказать, что имеет эффективную систему искоренения преступности в высших эшелонах общества.

Еврокомиссар признал, что хоть процесс реформ в Украине является "долгим путем", но он надеется, что Киев приложит "максимальные усилия" для борьбы с коррупцией. Также Макграт добавил, что он регулярно контактирует с властями относительно развития событий.

