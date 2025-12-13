Дневная температура здесь - около 20 градусов.

Если вы хотите сбежать от холодной зимней погоды и пасмурных дней, есть несколько вариантов, которые в январе обеспечат вас жарким солнцем и теплой погодой. И для этого вовсе не обязательно лететь на другой конец света, пишет Mirror.

1. Пафос на Кипре

Здесь дневная температура около 18°C ​​в январе и около пяти-шести часов солнечного света в день. Тут удивительные пешеходные маршруты, древние места и прекрасные пляжи с золотым песком и спокойной водой. Январь обычно спокойный месяц в городе, поэтому это отличное время для посещения туристических достопримечательностей без очередей.

2. Гран-Канария

Здесь в январе обычно меньше туристов, чем на Тенерифе, но климат схожий: 21°C днем ​​и шесть-семь часов солнечного света в день. Многие достопримечательности острова открыты круглый год, и здесь есть множество развлечений: от аквапарков, таких как Aqualand Maspalomas, до исторических мест, таких как дом Христофора Колумба. Красивые песчаные пляжи в январе более тихие, а море пригодно для купания, хотя и немного холодное.

Видео дня

3. Агадир в Марокко

Все больше бюджетных авиакомпаний открывают новые маршруты в этом направлении. Днем температура здесь около 21°C, и можно рассчитывать примерно на семь часов солнечного света. Главный пляж города простирается на пять с половиной миль, а в январе температура воды в море колеблется около 18°C, что позволяет купаться, если вы достаточно смелы.

4. Шарм-эль-Шейх в Египте

Это одно из самых теплых направлений для короткого перелета в январе. Дневная температура здесь составляет 22°C, восемь-девять часов солнца в день и температура воды около 23°C, что позволяет в полной мере насладиться песчаными пляжами. Сноркелинг и водные виды спорта — популярные занятия, или вы можете просто расслабиться и получить дозу витамина D.

5. Мадейра

Она получила прозвище "Остров вечной весны" благодаря своей мягкой погоде круглый год. В январе ожидайте дневную температуру 19°C с небольшими дождями и пятью-шестью часами солнечного света в день. Благодаря климату остров остается зеленым и утопающим в цветах даже зимой, а январь — популярное время для пеших прогулок и посещения прекрасных пляжей, таких как Прайя-Формоза с черным песком.

Ранее УНИАН называл пять чудесных теплых направлений для отпуска в декабре.

Вас также могут заинтересовать новости: