Богатое мононенасыщенными жирными кислотами масло авокадо с мягким вкусом легко любой рецепт.

Масло авокадо стало очень популярным и быстро вошло в число основных продуктов, особенно среди людей, заботящихся о своем здоровье. При разумном использовании масло авокадо благотворно влияет на здоровье сердца.

Издание Eating Well выяснило, как масло авокадо влияет на уровень холестерина.

Богато мононенасыщенными жирами

"Мононенасыщенные жирные кислоты могут помочь снизить уровень холестерина. Масло авокадо также содержит мало насыщенных жирных кислот, которые могут быть вредны для сердца и повышать уровень холестерина и липидов в крови", - говорит диетолог Бенджамин Сиземор.

Видео дня

Мононенасыщенные жиры составляют почти 70% жиров в масле авокадо. По данным Американской ассоциации сердца, мононенасыщенные жиры лучше, чем насыщенные или трансжиры.

Кардиолог Б. Кит Эллис объясняет, что в то время, как большинство насыщенных жиров поступает из продуктов животного происхождения, ненасыщенные жиры, как правило, производятся из растений, а также в жирных сортах рыбы. Он добавляет, что масло авокадо также содержит полиненасыщенные жиры, хотя и в умеренном количестве.

Содержит антиоксиданты

Хроническое воспаление является причиной многих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Поскольку высокий уровень холестерина - фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, то вполне логично, что между воспалением и холестерином может существовать связь.

Употребление продуктов с антиоксидантными свойствами - один из способов борьбы с воспалением, а масло авокадо содержит широкий спектр соединений, борющихся с воспалением. Например, в одном обзоре 2025 года отмечается, что масло авокадо содержит разнообразные антиоксиданты, в том числе олеиновую кислоту, фитостерины, хлорофиллы, ксантоны, ксантины и каротиноиды.

Снижает уровень "плохого" холестерина

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) называют "плохим" холестерином, потому что это тип холестерина, который имеет тенденцию закупоривать артерии, приводя к сердечным заболеваниям, а также к инфарктам и инсультам.

"Масло авокадо может снижать уровень ЛПНП и помогать предотвращать образование бляшек и кальция в артериях, а также помогать предотвращать связанные с этим осложнения", — говорит Эллис.

Есть также некоторые данные о том, что масло авокадо может повышать уровень "хорошего" холестерина, хотя эти данные не являются убедительными и требуют дополнительных исследований.

Ранее УНИАН писал, какое масло самое полезное.

Вас также могут заинтересовать новости: