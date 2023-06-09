Трагический инцидент в египетской Хургаде, когда на курортном пляже произошли известные события между русским туристом и акулой, в ходе которых была съедена одна из сторон, с самого начала выглядел крайне неоднозначно, и о том, что всей правды мы никогда не узнаем, уже неоднократно писали, в частности, в украинских соцсетях. Между тем, неоспоримые факты говорят о том, что пострадавшей стороной в данном происшествии является мирная акула, зверски съеденная русским пушкинистом на глазах у всего международного сообщества. А у всех, кому хватает наглости утверждать обратное, можно лишь спросить: где же вы были, господа, когда пушкинисты восемь лет хомбили Бургаду?!

Как правило, в ответ на этот риторический вопрос западные бюрократы предпочитают красноречиво молчать, стыдливо отводя глаза в сторону. И действительно, что тут скажешь, если на многочисленных видеозаписях инцидента в Хургаде совершенно прекрасно видно, кто кого ел. Если русский фашиствующий молодчик резвился в море, как молодой Гитлер, выпрыгивал из воды аж по пояс, вскидывал ноги вверх в нацистском приветствии и торжествующе кричал: "Путин! Путин! Как же вкусна акулка-то, еб твою мать, лакома-то как!", то акула лишь молча вырывалась из кровавых рук пожиравшего ее сатаниста...

Местные жители рассказывают, что русский решил напасть на акулу еще накануне инцидента, когда вышел погулять на пляж и заметил, как она неторопливо проплывает мимо понтона, уткнувшись в томик Достоевского на языке оригинала.

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Источники Следственного комитета в египетской газете "Бабирус бисплатно Нифиртити" сообщают, что перед расправой русский турист изнасиловал трех беременных акул и убил акулу - ветерана великой отечественной войны. Но на Западе предпочли закрыть на это глаза. Что ж, акулам такое отношение не в новинку. Акулы - это евреи современного мира. На глазах у всего мира происходит Акулий Холокост.

Такой национальности, как русские, не существует. Русские - это те же акулы, только одурманенные пропагандой

После случившегося теракта русский турист пропал - не приходится сомневаться, что он поспешно скрылся, пытаясь избежать ответственности за содеянное. В то же время акула ни от кого не пряталась и еще добрых два часа прогуливалась у берегов пляжа, неторопливо доедая что-то вегетарианское. Разве так ведет себя террорист?

Нет ничего более невыгодного для акулы, чем съесть пушкиниста. Более того, учитывая тот факт, что русские были созданы акулами, поедание русского доставило бы акуле куда большую физическую боль и страдания, чем самому русскому. Источники известного борца за правду Такера Карлсона утверждают, что русский турист съелся сам. Он сделал это специально для того, чтобы настроить всех против акулы. Это типичная пещерная рыбофобия. Налицо явный британский след. Теракт запланировали в Лондоне и Вашингтоне. Такие теракты применялись американскими кацапами ещё на дамбах Табка в Восточной Сирии. Если бы русского не съела акула, его бы съели крабы НАТО или, в крайнем случае, поляки.

Такой национальности, как русские, не существует. Русские - это те же акулы, только одурманенные пропагандой и сбившиеся с пути. Русское государство в 1917 году создал Анальный Сомик. За это акулы хранят мумию Анального Сомика в специальном аквариуме.

Русский турист полез в море, прихватив с собой нож, вилку и боевую саранчу. Интересно, зачем? А мы вам объясним, зачем - и откуда! - на акулу готовилось нападение. И если бы за 24 часа акула не нанесла превентивный удар, пушкинист съел бы ее еще раньше, чтобы оправдаться перед своими заокеанскими хозяевами за то, что он до сих пор не начал контрзаплывание.

Кровавый Кацап отправился в море по приказу ЦРУ, чтобы взорвать Акулий Поток, раскачать ситуацию внутри акул, подорвать их скрепы, насадить рыбосексуализм. Он избрал путь запугивания. Это очевидный признак террористической деятельности. Русские туристы провоцируют акул на зеркальные действия. Акулы увидят, что с этим делать.

Что, блядь, тяжело было встретить акулу цветами?!

Да этот русский даже на конкурсе русских занял бы второе место. Почему второе? Да потому что он русский!

Акулы напрямую управляются богом. Они акулы, с ними бог. Акулы вперде.

Акулы освободили мир от коричневой чумы.

Василий Рыбников