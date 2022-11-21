Как известно, самой пострадавшей стороной в нападении России на Украину стали очень хорошие русские, - это стало окончательно ясно еще во времена "визового холокоста", который устроили против них страны Западной Европы, которые сами наплодили Путина, а очень хорошим русским теперь, видите ли, расхлебывай. Но даже несмотря на то, что с тех пор интерес зарубежных энтомологов к ним несколько поубавился, очень хорошие русские продолжают упорно скандалить в социальных сетях - часто сами с собой, - на извечную русскую тему "А почему это я должен чувствовать себя виноватым?!".

Ну, конечно же не должен. Когда ты очень хороший русский, ты вообще ничего не должен - наоборот, все должны тебе, и очень много. Но это далеко не единственная причина, по которой какое-то там хамло, требующее от очень хорошего русского покаяться в преступлениях его родины, является моральным выродком и скрытым фашистом.

Когда ты очень хороший русский, ты вообще ничего не должен - наоборот, все должны тебе, и очень много

В первую очередь, следует начать с того, что украинцы, по правде говоря, отлично устроились, фактически ничего для этого не сделав, - весь мир теперь о них заботится, дает им денег, а русским не дают, хотя хорошие русские - такие же борцы против Путина, только гораздо менее защищенные, один даже сидит. Для послевоенной Украины готовят план Маршалла, а для России - нет, хотя и так понятно, что Украина прекрасно обойдется и без всякого Маршалла. Что же касается России, то ей такой план куда нужнее: "Чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство благодарности и желание вновь налаживать отношения". Ведь желание очень хороших русских налаживать отношения с миром - это привилегия, которую миру еще надо заслужить. Покаяться перед ними, разумеется, тоже не помешает. Украинцы могут пока не каяться, но им тоже есть за что, и они это прекрасно понимают.

Военные преступления украинцев перед очень хорошими русскими чудовищны. С Путиным все понятно, он плохой, говорить тут не о чем, а вот с украинцев спрос совсем другой, кровавый расстрел беззащитных русских солдатиков на Луганщине не даст соврать. Да, беззащитные русские солдатики, объявив о том, что сдаются в плен, со свойственной им военной хитростью попытались внезапно открыть огонь и были вероломно застрелены в ответ, но их обманула пропаганда, а вот украинцы прекрасно понимали, что делают! "Что случилось в Макеевке. Нет, это не простая история. И такие истории случаются в цивилизованных армиях. Но в цивилизованных армиях за них судят", - строго констатирует очень хорошая русская журналистка Юлия Латынина. Возможно, если украинские власти засудят своих распоясавшихся карателей, Украине у Латыниной это зачтется, а пока вот так, увы.

Очень хорошая русская Латынина всегда хвалит "великолепного Арестовича", очевидно, чувствуя в нем родственную душу - очень хорошего украинца. Именно с очень хорошими украинцами очень хорошие русские будут потом вырабатывать договор о дружбе и взаимопонимании, и надо понимать, что это в интересах самих же украинцев, потому что без путеводной звезды русской цивилизации они ничем хорошим в итоге не кончат, вот как сейчас, например. Все эти унизительные расправы с Пушкиным, творимые неразумными хох... украинцами, говорят об их ограниченности и вышиватничестве. После того, как война закончится, цивилизационным долгом очень хорошего русского станет духовное окормление украинцев с целью нормально заработать и вернуть душевных, но не всегда, чаво уж там, разумных братьев на правильную дорожку. Это вполне можно рассматривать как репарации.

После окончания войны очень хорошие русские планируют дружить с украинцами гораздо пуще прежнего, желательно с ПМЖ, потому что к тому времени в России ловить будет уже нечего, а в Европе надо языки учить. Настанет день, и они снова приедут в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев, их мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан, "спевать в шинке" и так далее слово в слово, на что хватило фантазии Маргариты Симоньян, но Маргарита себе на свернутую шею уже "наспевала", а очень хорошие русские - нет. В преддверии такой приятной перспективы публично каяться за военные преступления России очень хорошим русским не имеет никакого смысла, потому что кто же им потом в киевском шинке нальет и будет слушать с раскрытым ртом про истинное вяличие русской культуры, неподвластной сиюминутным неурядицам?.. Лучше пусть хох... украинцы за Булгакова покаются, за Федора Михалыча, за Солнце русской поэзии, за Толстого Льва! Прямо сейчас, понятно, никто не требует, но придет время - за все спросится.

После окончания войны очень хорошие русские планируют дружить с украинцами гораздо пуще прежнего

Если очень хорошие русские сейчас начнут унижаться перед украинцами, мол, простите нас, русских сраных, то так, чего доброго, можно договориться до того, что русские - не высшая раса. Смешно, конечно, даже подумать такое, но вдруг кому-то в Украине так покажется, а потом поедешь после войны в шинок чернобровых Оксан посмотреть, как будто бы и не было ничего, а тебя на границе ногой под зад! Нехорошо. А еще нехорошо, что в последнее время украинцы как-то все меньше интересоваться стали, как там очень хорошим русским живется, жалко им или нет, руки-то заламывают хоть? Такое чувство, будто им все равно уже. Иногда даже кажется, будто украинцы считают, что по-настоящему хороший русский действительно ни в чем каяться не должен, и вообще ничего уже не должен. Таких уже, слава богу, больше 80 тысяч накопилось.

Василий Рыбников