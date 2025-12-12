Геммологи рассказали, какие камни подделывают чаще всего.

Самые известные и популярные драгоценные камни мира - бриллиант, рубин, сапфир и изумруд - одновременно являются и самыми часто подделываемыми. Специально для УНИАН специалисты компании ЦЕНТУРИ объяснили, как отличить настоящий камень от подделки и на что обращать внимание при покупке.

Ранее мы рассказывали, как выбрать свой камень по дате рождения.

Как понять, что камень - подделка и какие могут быть варианты обмана

Геммологи ЦЕНТУРЕ объяснили, какие камни чаще всего подделывают и каким образом. Они говорят, что сейчас на мировом рынке доминируют четыре основных драгоценных камня (The Big Four): бриллиант, рубин, сапфир и изумруд. Они являются наиболее востребованными как в ювелирном деле, так и как инвестиционный актив.

Видео дня

Также продолжает расти интерес к неординарным цветным камням, таким как танзанит, параиба турмалин, сапфир падпараджа, шпинель махенге и другим редким самоцветам.

Параллельно активно развивается сегмент синтетических (выращенных в лаборатории) камней, преимущественно бриллиантов, которые, согласно законодательству, также относятся к драгоценным камням, имеют идентичный химический состав, но являются более этичной и дешевой альтернативой.

В мире драгоценных камней подделкой в широком смысле (или, по крайней мере, недобросовестной торговлей) можно считать ситуацию, когда продавец намеренно:

Скрывает или некорректно представляет истинную природу камня, выдавая его за что-то более дорогое или более редкое, например, если синтетический бриллиант, рубин, изумруд или сапфир продают под видом натурального (часто по очень завышенным ценам), а в сертификате на камень не указано прямо, что камень относится к синтетическим.

Скрывает, что цвет партии сапфиров синих был улучшен методом диффузии, когда изменение цвета происходит только на поверхности камня, и продает такую партию по завышенной цене.

Облагораживание в целом, говорят эксперты ЦЕНТУРИ - это искусственное улучшение натурального камня, чтобы сделать его более привлекательным. Для этого используют различные методы, но они обязательно должны быть указаны дилером при продаже камня, потому что влияют на стоимость самоцвета.

В обоих этих случаях - и синтетические бриллианты, и сапфиры облагороженные диффузией являются признанными, пользуются спросом на рынке, но, конечно, когда информация о происхождении и преобразования с камнями подана правдиво.

Также к подделкам относятся имитации. Это материалы, которые имитируют внешний вид драгоценного камня, но имеют другой химический состав и структуру. Например, бриллианты имитируют кубическим цирконием (фианитом), стеклом, муасанитом, стеклокерамикой, другими натуральными бесцветными камнями (к примеру, белым сапфиром). Если название скрытое бао указано некорректно, тогда мы говорим о подделке.

Также к имитациям относятся дуплеты (составленные из двух частей) и триплеты (составленные из трех частей) - составленные из разных слоев (как натуральных так и синтетических камней, имитирующие монолитный драгоценный камень, воспроизводящие его внешний вид, но не являющиеся им по своей природе и должны продаваться как дуплеты.

Какой камень невозможно подделать, а какие подделывают чаще всего

По словам геммологов, чаще всего подделывают наиболее ценные и популярные камни, поскольку это экономически выгоднее:

бриллиант;

рубин (особенно насыщенного цвета);

сапфир (особенно синий);

изумруд и тому подобное.

Также очень распространены подделки опалов, жемчуга, янтаря, бирюзы.

Дополнительно эксперты объяснили, какой камень невозможно подделать - по их мнению, реже подделывают камни, которые имеют относительно низкую стоимость или их искусственное выращивание/имитация являются экономически нецелесообразными или технически очень сложными. Это может быть:

горный хрусталь, цитрин, аметист и другие разновидности кварца;

топаз;

хризолит;

некоторые красные гранаты.

В ЦЕНТУРЕ говорят, что в этих случаях проще и дешевле найти натуральный камень, чем создать его синтетический аналог. Также к этой категории относятся драгоценные камни со сложной химической формулой, как у турмалина. Хотя технология получения синтетического турмалина существует.

К редким камням, которые имитировать сложнее, относятся также танзанит (хотя его облагораживают), тааффеит (один из самых редких минералов в мире). Уникальность и сложность структуры некоторых камней затрудняет создание идеальных имитаций.

"К сожалению, абсолютно "невозможных для подделки" камней в современном мире почти не существует. Всегда можно создать либо синтетический аналог, либо имитацию. Отличие лишь в том, насколько дорогой и сложной будет эта подделка", - отмечают специалисты.

Как проверить камень на натуральность в магазине

Эксперты ЦЕНТУРИ рассказали, как проверить камень на натуральность прямо в ювелирном магазине. Прежде всего специалисты советуют требовать геммологический сертификат от GIA, IGI, SSEF, HRD или Gübelin Gem Lab, где указаны все сведения о камне.

Если камень не закреплен, ювелир или геммолог может определить его вес: имитации, особенно стекло, обычно имеют другую плотность, чем натуральный камень. Для большинства драгоценных камней точное определение вида и наличия облагораживания возможно только с помощью комплекса профессиональных приборов таких, как рефрактометр, полярископ, дихроскоп, спектроскоп УФ-лампа и микроскопического осмотра.

В интернете можно найти утверждение, что натуральный камень (особенно с высокой теплопроводностью, как бриллиант) преимущественно прохладнее на ощупь и медленнее нагревается от тепла руки. Стеклянные или пластиковые имитации быстрее становятся теплыми. И все-таки такой способ "определения" имеет под собой смысл только при наличии опыта просмотра и оценки значительного количества камней (так называемой "надивленности"), а точное определение требует применения приборов, - отметили эксперты.

Чтобы распознать подделку, прежде всего нужно начать с визуального осмотра: натуральные камни обычно имеют естественные несовершенства - вкрапления, мелкие трещины или линии роста. В синтетических или стеклянных имитациях чаще наблюдается неестественная чистота или наоборот большие искусственные пузырьки воздуха.

"Для различения бриллиантов от их имитаций в магазине/ломбарде могут использовать тестер теплопроводности (но существуют и исключения для некоторых типов бриллиантов) и детектор для отделения синтетических аналогов от природных", - говорят геммологи.

В то же время профессиональный глаз может отличить бриллианты от некоторых имитаций путем просмотра в лупу. А еще раз отметим, это требует значительного опыта; для точного определения нужно дополнительное оборудование, - добавляют они.

Кроме того, стоит обращать внимание на цену - в ЦЕНТУРЕ уверяют, что низкая цена - это закономерный индикатор синтетики, подделки или сильно облагороженных камней, в том есть нюансы.

Поскольку покупатель преимущественно не осведомлен во многих нюансах формирования цен на драгоценные камни, то "дельцы", особенно в "туристических базарчиках или магазинах" странах третьего мира, известных добычей драгоценных камней, могут значительно завышать цены на камни очень посредственного качества. Прежде всего стоит ориентироваться на среднерыночную цену выбранных камней. Если камень продают существенно дешевле среднерыночной цены сертифицированного аналога - это почти гарантированный признак мошенничества.

Также нужно иметь в виду, что даже небольшие, но качественные бриллианты, изумруды или рубины могут стоить дорого в том числе и из-за сложности добычи и огранки и тому подобное. Поэтому больших, чистых и качественных натуральных камней по цене бижутерии просто не бывает.

Как определить драгоценный камень в домашних условиях

Кроме того, специалисты ЦЕНТУРИ помогли понять, как определить драгоценный камень в домашних условиях. Во-первых, подделку "выдаст" температура - натуральные камни дольше остаются холодными, когда их взять в ладонь, но без эталонного образца почувствовать разницу сложно, ведь теплопроводность у разных минералов разная.

Впрочем, есть несколько вариантов проверки бриллиантов:

Вода - жидкость, нанесенная тонким предметом, держит форму и не растекается благодаря особенностям его поверхности (опять же, при условии, что камень будет чистым, свободным от жировых загрязнений, остатков косметики, мыла).

- жидкость, нанесенная тонким предметом, держит форму и не растекается благодаря особенностям его поверхности (опять же, при условии, что камень будет чистым, свободным от жировых загрязнений, остатков косметики, мыла). Линия, начерченная карандашом - если положить незакрепленный бриллиант короной (плоской стороной) вниз на нарисованную карандашом линию, ее почти не будет видно. Сквозь стеклянные имитации, фианиты (кубический оксид циркония) линия остается видимой.

- если положить незакрепленный бриллиант короной (плоской стороной) вниз на нарисованную карандашом линию, ее почти не будет видно. Сквозь стеклянные имитации, фианиты (кубический оксид циркония) линия остается видимой. Твердость - настоящие сверхтвердые камни, такие как бриллиант или корунд, не царапаются стеклом или более мягкими минералами. Но такой тест опасен и относится к разрушительным методам - он может повредить камень или оправу, поэтому проводить его не рекомендуют.

Специалисты отмечают, что все эти домашние методы больше напоминают игру и являются очень ориентировочными, ведь есть достаточно исключений и нюансы, поэтому это требует реального опыта работы с камнями и знаний.

Вас также могут заинтересовать новости: