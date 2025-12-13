Венгры возмущены тем, как премьер-министр отреагировал на преступное поведение мелкого чиновника.

Венгерское правительство, которое и так имеет низкие шансы на переизбрание во время апрельских выборов, столкнулось с масштабными уличными протестами из-за своей вялой реакции на скандал с неадекватным поведением мелкого чиновника. Об этом пишет Bloomberg.

В начале этой недели в Сети появилось видео, на котором начальник исправительной колонии для несовершеннолетних в Будапеште, совершил несколько насильственных действий. В частности он ударил ребенка, который лежал на земле, а затем ударил другого подростка головой о стол.

Разразился скандал, который заставил чиновника уволиться, но это не спасло его от ареста. Однако рядовых венгров возмутило поведение не только чиновника, но и руководства государства. Премьер-минстр Виктор Орбан и другие высокопоставленные чиновники пытались делать акцент на том, что пострадавшие подростки сами являются преступниками.

В конце концов венгры вышли на улицы. Сегодня в Будапеште состоялась демонстрация, на которой тысячи протестующих прошли маршем к офису Орбана. Протест возглавил лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Он призвал Орбана немедленно уйти в отставку из-за неспособности защитить детей, находящихся под государственной опекой.

"Это история, от которой желудок переворачивается, в частности реакция или отсутствие реакции правительства на нее. Даже если эти протесты не обязательно будут иметь немедленное влияние, важно донести свое сообщение так близко к выборам", - сказал журналистам один из протестующих.

Как отмечает Bloomberg, этот скандал - не первый подобный с правительством Орбана. Менее двух лет назад президент Венгрии Каталин Новак, которая была политической союзницей премьер-министра, была вынуждена уйти в отставку после того, как вызвала масштабное общественное возмущение своим решением помиловать фигуранта дела о педофилии в государственном детском доме.

