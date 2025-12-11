День зимнего солнцестояния пройдет в конце 2025 года.

Ежегодно в конце года проходит зимнее солнцестояние. Именно с этого события и начинается настоящая астрономическая зима. В Украине в эту дату наступает самая длинная ночь в году, с чем связано немало народных верований.

Что такое зимнее солнцестояние

В астрономии зимнее солнцестояние - это то мгновение, когда солнце поднимается ниже всего над северным полушарием Земли. Из-за этого солнечные лучи падают под наименьшим углом.

Хотя тот день, когда зимнее солнцестояние наступает, один для всей Земли, на разных континентах это событие ощущается по-разному. Например, на экваторе почти никаких изменений нет, поскольку там день и ночь равны круглый год. В южном полушарии Солнце в этот момент максимально высоко, поэтому там лето. А в северном, в том числе и в Европе, длится зима и наступает самый короткий за весь год день. На северном полюсе солнце вообще не показывается над горизонтом, поэтому там полярная ночь.

Какого числа зимнее солнцестояние

Дата этого события колеблется в пределах 20-22 декабря, поскольку Земля делает оборот вокруг Солнца немного больше, чем за 365 дней.

Зимнее солнцестояние 2025 будет 21 декабря, как и в 2026 году. В эту дату в Киеве Солнце взойдет в 7:56, а зайдет уже в 15:56. Суммарно день продлится всего 8 часов. Но в дальнейшем продолжительность светлого времени суток будет постепенно увеличиваться, пока не станет равна ночи на весеннее равноденствие.

Что нужно делать в зимнее солнцестояние

В давние времена, когда еще не существовало календарей, первобытные люди обращали внимание на астрономические события при планировании дел. К примеру, солнцестояние зимой считалось у язычников днем пробуждения солнца и возрождения жизни.

В V веке нашей эры христиане установили на 25 декабря Рождество Христово, чтобы заменить языческие традиции христианскими. Настоящая дата рождения Иисуса неизвестна, поэтому её условно назначили близко к солнцестоянию. Таким образом древние обычаи были замещены рождественскими.

По некоторым сохранившимся до наших дней обрядам можно предположить, каким было зимнее солнцестояние у славян. К примеру, на Закарпатье к Рождеству пекут каравай круглой формы. Хлеб в данном случае символизирует Солнце, которое "переродилось".

Про солнцестояние есть несколько погодных примет:

Если 21 декабря гуляет ветер и падает снег, то зима будет с частыми метелями.

Небо пасмурное - весна наступит рано.

Если реки до сих пор не замерзли, то серьезных заморозков до февраля не будет.

21 декабря нужно срезать ветки разных фруктовых деревьев и поставить в воду. Какая из них зацветет, те фрукты уродят в следующем году.

Также существует давний запрет на злобу и горевание в эту дату. Люди верили, что как встретишь солнцестояние, так проведешь следующий год.

