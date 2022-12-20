Трудно описать всю глубину негодования трудящихся Российской Федерации, когда они услышали о том, что Криворожское Чудовище пообещало лично "набить морду" Владимиру Владимировичу Путину, потому что, во-первых, кем оно себя вообще возомнило, а во-вторых, а вдруг и вправду набьет?..

На оголтелые угрозы Зеленского женщинам, старикам, детям и ветеранам вяликой отечественной войны в лице Путина В. В. можно было бы, конечно, не обращать внимания, если бы речь не шла о женщинах, стариках, детях и ветеранах вяликой отечественной войны, - ну и если бы российская пресса не подняла по этому поводу такой обиженный шум. Казалось бы, чего шуметь, надо соглашаться на драку, пока дурачок не передумал, ведь если у Путина вторая армия в мире, то сам Путин вообще по силе первый, это все знают. Бровь только поднимет - и Зеленский сразу все поймет. Как говорится, Зелю за три дня! Все видели, как Путин в реке дрался со щуками? А как голый на лошади с удочкой в шляпе медведям хвосты крутил? А как гей с ним в одном душе мыться испугался? То-то и оно.

В общем, еще совсем недавно в ответ на такую наглость Зеленского Владимир Владимирович немедленно созвал бы пресс-конференцию якобы совсем по другому поводу, лично подговорил специально обученного журналиста задать ему соответствующий вопрос и долго бы потом рассказывал, как он будет кидать этого "товарища с пониженной национальной ответственностью" через свои могучие бедра. Однако сейчас в ответ на дерзкий и совершенно наглый вызов вяликий Путин лишь молча вжал голову поглубже в плечи и едва дождался понедельника, чтобы со всей возможной скоростью улететь подальше, спрятаться под усатой юбкой Лукашенко и тихо бубнеть: "Беларусь - не только наш добрый сосед, но и союзник, надо увеличивать товарооборот, сотрудничество в космосе..."

Видео дня

Что-то в Путине после 24 февраля таки сильно надломилось.

Напрасно завывали российские СМИ, что "Путин в спорте - признанный ас, так что украинскому президенту придётся несладко, русский лидер с 11 лет занимается самбо и дзюдо, имеет звание мастера спорта по дзюдо, политик неоднократно становился чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств, имеет чёрный пояс по карате и достижения в тхэквондо, играет в хоккей, любит горные лыжи, конные прогулки, сплавы по реке, гонки, бадминтон". Бадминтон, господа! Даже бадминтон!

Спит Путин ночью в бункере, и тут заходит Зеленский, трясет его за плечо и говорит: "Вставай, му*ак, Залужный пришел"

В российских СМИ синхронно вышли видеосюжеты на тему "Восемь бросков Путина: Зеленский слабо представляет, что его ждало бы на ринге", в которых Путин действительно лет тридцать назад кидает на пол какого-то вялого меланхолика. "Владимира Владимировича ночью разбуди, он из Зеленского посмешище сделает, как устно, так и физически", - обещает русским журналистам какой-то местный боксер. Вот, допустим, спит Путин ночью в бункере, и тут заходит Зеленский, трясет его за плечо и говорит: "Вставай, мудак, Залужный пришел". Страшно даже представить себе, какое физическое посмешище сделал бы тогда Владимир Владимирович, очень страшно!

Короче, нечего бояться этой бородатой фитоняшки, вот что. Владимир Владимирович просто должен хорошо подготовиться к схватке и вести ее со всем мастерством своего знаменитого стратегического гения. Выйти на ринг, толкая перед собой женщин и детей. Разбить лампы, поломать батареи и сказать, что это удар возмездия. После первого падения на резиновую попу заявить, что с ним дерутся нечестно, после второго - что на него напали десять афронатовцев и три польские наемницы, за волосы дергают, суки, после третьего - что он, вообще-то, спаррингуется совсем не с украинцами, а с сатаной, а тут еще и иблис в спину ударил. После того, как выбьют первый глаз, очень важно заявить, что бой идет строго по плану и все поставленные цели будут достигнуты; обязательно добавить, что это он еще не начинал, с загадочным видом показать, что у него в кармане гантель, получить в лоб, уронить гантель на ногу, убежать с криком: "Мне жаль вас, слизняки, поэтому я делаю жест доброй воли!", попросить продать ему Залужного, получить по голове лично от Залужного, сделать еще одно физиологическое посмешище, уползти с перебитым позвоночником, объявить себя победителем, подчеркнуть, что Байдена он бы вообще голыми руками разорвал. Войти в историю.

Отличный план. Самый сильный президент в мире - это самый сильный президент в мире. Разве что-то может пойти не так?..

Василий Рыбников