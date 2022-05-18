Каждое появление на публике президента России Владимира Владимировича Путина становится праздником здоровья. Особенно впечатляют зрителя неудержимые ноги, не прекращающие ходить даже тогда, когда Владимир Владимирович сидит на стуле и изо всех сил цепляется за стол, чтобы нижние конечности снова не унесли его на украинский фронт.

Продажные газетные девки заокеанской военщины пишут о том, что Путин якобы нынче совсем "ослаб, опух и маниакально двигает ногами", и что это якобы от стероидов, а стероиды якобы то ли от рака, то ли от старческого бодибилдинга, и можно было бы поверить в последнюю версию, если бы Путин и так не был плечист, лучист и накачан гораздо больше любого здорового человека, особенно лицо.

Надо быть совсем дураком, чтобы не заметить поразительного внешнего сходства между Путиным и трупом старика Нектария

Очаровательная младенческая опухлость физиономии Путина возбуждает хирургов-онкологов всего мира (особенно почему-то Украины), у которых так и чешутся руки вырезать её, пока та не натворила совсем уж непоправимых дел; она же провоцирует жгучую зависть сморщенного некрасивого Байдена, жертвы собственных санкций. Что же касается русских людей, то раздувшийся лик любимого вождя не вызывает у них ничего, кроме священного умиления. Не зря телеканал "Царьград" рассказывал на днях удивительную историю о предсказании вяликого старца Нектария: "Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом будет богата", ну и на том спасибо, а как разрыли богатые духом люди русские ходячий труп Нектария, чтобы разжиться у него стиралкой какой али трусами жене на воротник, то "увидели, что старец стоит нетленный – восковая кожа, мягкие руки..."

Надо быть совсем дураком, чтобы не заметить поразительного внешнего сходства между Путиным и трупом старика Нектария, чьё пророчество насчёт вяликой небогатости русских людей он так ловко воплотил. Но опух, ослаб и забегал Владимир Владимирович вовсе не поэтому…

На самом деле Путин вовсе не "ослаб и опух", а просто немножко устал и обветрился в боях, ну и, конечно, мало кто выдержит четыре "джавелина" в голову

Как известно, Путин пошёл на Украину со своей спецоперацией для того, чтобы предотвратить в России сатанинский переворот, в ходе которого святую Русь захватили бы фашиствующие молодчики, вследствие чего президент РФ был вынужден лично командовать своей армией буквально повзводно – слишком уж высоки были ставки, чтобы, допустим, доверить триумфальное форсирование Северского Донца какому-нибудь дурачку, который положил бы там сотни русских витязей и ни хрена бы в итоге не добился. Но мало кто знает, что Путин не только командует, но и сам воюет! Именно отсюда, вне всяких сомнений, проистекает такое удивительное даже для России количество нечеловеческих подвигов, совершаемое русским воинством по всей линии фронта, когда простые, казалось бы, русские парни спокойно выдерживают четыре "джавелина" в голову, подбивают восемь нацистских танков ответным огнём из пистолета, спасают свой полк из засады, догоняют "байрактар" в одних лаптях на четверых, отбирают у врага миксер и ползут с ним до самого Урала на одних бровях за отсутствием остального, а семья их уже похоронила, а они живые, и, казалось бы, ноги их аж под Изюмом похоронены, а руки по всей Белогоровке поразлетались, но поди ж ты!

Разумеется, все эти подвиги совершает Путин – больше ни у одного человека на планете, особенно у Байдена, на такие сказочные вещи сил не хватит. Конечно же, все это тщательно скрывается из скромности, а свои заслуженные боевые ордена Владимир Владимирович щедро уступает другим солдатам, чтоб им тоже не обидно было, но факт остаётся фактом.

Таким образом, на самом деле Путин вовсе не "ослаб и опух", а просто немножко устал и обветрился в боях, ну и, конечно, мало кто выдержит четыре "джавелина" в голову, чтобы щеки слегка не стали вразлет, чего уж там. Ну а то, что у Путина все время ноги дёргаются, – так обратно на фронт спешат, это очевидно. Спецоперация незначительно затянулась, пора заканчивать, но все понимают, что закончится она вместе с Путиным, вот он и торопится. Старик Нектарий давно заждался…

Василий Рыбников