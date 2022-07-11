Четвертые сутки пылают российские станицы по итогам заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия пока, по большому счету, ничего серьезного в Украине не начинала, ведь надо же когда-то уже, в конце концов, и начинать, и почему бы, кстати, и не сейчас, но что именно и почему на улице уже понедельник, а Путин все еще ничего не сделал ни по большому, ни даже по-маленькому, и при чем тут, кстати говоря, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев?

Чтобы понять, при чем тут Медведев, следует начать с того, что у Владимира Владимировича Путина с самого начала было огромное количество вариантов легко и быстро денацимилитарифицизировать фашистскую хунту, хоть бы даже поднять бровь, как советовал опытный Соловьев, хоть бы даже рукой, хоть бы даже двумя, маниакально подергать ногами, вцепиться в столешницу, опухнуть от стероидов и в конце концов сдохнуть от трех видов рака. Однако тогда время настолько крайних мер еще не пришло (хоть Владимир Владимирович и испробовал их все, кроме последней), и Путин в своем резонансном выступлении перед министрами это признал, одновременно дав Западу понять, что на сегодняшний день шутки кончились, - игра пошла всерьез.

Что же может прямо сейчас предпринять Путин такого, чего он еще не предпринимал, чтобы разгромить Украину по-настоящему? Раздеться до пояса, только на этот раз с обеих сторон пояса, - это самое эффективное, что приходит в голову, ведь одни только отвратительные шутки Бориса Джонсона про сиськи-письки Владимира Владимировича, по мнению русского сенатора Пушкова , стоили британскому палачу Донбасса премьерского кресла, а может быть, и жизни; что же будет с остальными лидерами несвободного мира, когда Путин, наконец, развернется в полную силу?..

...Надо срочно переименоваться в Правителя, это тоже будет отличный признак того, что теперь-то уж Путин взялся за дело всерьез

То-то и оно. В таком виде, конечно, на обычной лошади не поскачешь, вопьется седло, вожжой перетянет уздечку, но на такой случай у Правителя России (да, вот еще что надо срочно сделать - переименоваться в Правителя , это тоже будет отличный признак того, что теперь-то уж Путин взялся за дело всерьез!) имеется, конечно же, Сергей Лавров, фронтмен последнего саммита министров иностранных дел Большой Двадцатки. В частности, Сергей произвел на Бали такой фурор, что желающие сфотографироваться с ним коллеги не влезли в кадр , и на фотке получился один Лавров. Этот удивительный успех так заворожил Марию Захарову, что она даже придумала хештег #сказочноебалисергеявикторовичалаврова, но решила все же не ставить его, потому что он был слишком длинный, кроме того, от него могли быть и другие неприятности, ведь как раз к тому времени по стране поползли слухи, что Кабаева опять от кого-то сказочно залетела, и Владимир Владимирович по этому поводу рвет и мечет .

Всеобщие подозрения пали на Дмитрия Медведева: в России говорят, что Дмитрий Анатольевич на фоне тяжелого и продолжительного запоя, вызванного справедливым недоверием к Западу, затеял разводиться с женой , и всем очень интересно: не стала ли тому причиной какая-нибудь, например, толстая гимнастка?..

...Путину осталось лишь раздеться догола, сесть на голого Лаврова, объявить себя Правителем и выяснить наконец, кто охмурил Кабаеву

Версия выглядит вполне резонно: в последние месяцы Дмитрий Анатольевич, как известно, пытается стать Путиным больше самого Путина, а без Кабаевой сходство будет откровенно неполным. Недаром ведь у Дмитрия Анатольевича дошло уже даже до рассказов о жестоких драках в подворотне , в которых маленький Медведев всегда старался "врезать первым", вследствие чего его, вне всяких сомнений, уважали больше Вовки Путина. Вовку Путина он, по правде говоря, тоже пару раз по хлебалу приложил, опетушил и определил в шестерки, так что неудивительно, что прекрасная Кабаева в конце концов предпочла этому плюгавому опущенцу молодого красивого Медведева. Совсем не удивительно...

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать: для того, чтобы теперь, наконец, начать побеждать Украину по-настоящему, так чтоб прям совсем по большому счету, Путину осталось лишь раздеться догола, сесть на голого Лаврова, объявить себя Правителем и выяснить наконец, кто охмурил Кабаеву. Справиться с Медведевым будет, конечно, непросто, но вот Байден точно пожалеет, что с Россией связался.

Василий Рыбников