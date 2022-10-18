Курьезное происшествие с истребителем-бомбардировщиком Су-34 в русском городе Ейске, унесшее жизни, как минимум, четырнадцати якобы ни в чем не повинных граждан РФ, заставило православную общественность задуматься, не был ли уничтоженный дом заранее заселен связными УПА и "Азова", и если нет, то не сидел ли тогда связной УПА и "Азова" за штурвалом самолета-камикадзе? И не могло ли вообще случиться так, что связные УПА и "Азова" были по обе стороны конфликта?

Сначала, конечно, хорошо бы добить выживших жителей дома, а потом разбираться, потому что сейчас в России такое время, что всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. До чего ведь уже дошло - в Москве непонятные люди, переодетые военкомами, ловят на улицах мужчин, переодетых на всякий случай женщинами, везут их в контрафактные военкоматы, мобилизовывают на фронт с одним целебным тампаксом на троих, там обманутые мобилизованные записывают видео, как им ничего не выдали, чем дискредитируют спецоперацию и подставляют под уголовку доверчивых военкоров, погибают при первом же обстреле, довольные жены идут в военкомат за деньгами на "Ладу", а в военкомате лишь разводят руками: мобилизация в Москве давно кончилась, никто никого не призывал, ваш муж стал жертвой мошенников, скорее всего, это были связные УПА, спасу от них сейчас нет совсем, ну как вы вообще могли подумать, что российское правительство отправит своих витязей на войну без подготовки, с гондоном вместо каски? И почему вы, например, решили, что вчера в жилой дом в Ейске врезался именно российский истребитель-бомбардировщик? Покажите техпаспорт. Покажите документы летчика. А вас не смутило, что настоящий русский летчик обязательно увел бы самолет от многоэтажки и жарко сгорел бы в нем от любви к родине вместо того, чтобы направлять машину прямо на дом и демонстративно катапультироваться под прицелом фотокамеры сообщника, на лету крутя дули догорающим?..

Почему все случилось так вовремя, когда вся Россия широко праздновала новые взрывы в Украине, поднимая бокал за вяликую "Герань" и лично "генерала Армагеддона", жалея лишь о том, что убитых в Киеве так мало? Кто испортил русским людям праздник души?!. Видео дня

А ведь и правда!.. К телам жильцов вон тоже, кстати, есть вопросы. На видео в интернете видно, как один рукой пошевелил, второго в холодильнике из-за границы привезли, диспетчер Карлос сам видел, четырнадцатый труп вообще под самолетным двигателем обнаружился. А что же это ты, мил человек, делал под двигателем-то режимным? Почему в кармане спички, а во рту керосин? Совпадение? Не думаем. Откуда слухи, что за штурвалом самолета сидели два таджика, два веселых друга? Кто их туда посадил после белгородского курьеза? И, главное, почему все случилось так вовремя, когда вся Россия широко праздновала новые взрывы в Украине, поднимая бокал за вяликую "Герань" и лично "генерала Армагеддона", жалея лишь о том, что убитых в Киеве так мало? Кто испортил русским людям праздник души?!.

На сегодняшний день все эти мертвотрепещущие вопросы остаются без ответа, но это ничего, потому что случившееся в Ейске может быть частью грандиозного плана "Генерала Армагеддона", на который у русских людей сегодня, по правде говоря, последняя надежда. Известно, что русские витязи любят писать на бомбах и "Геранях" всяческие послания типа "За дитей", "За Белгарот", "За Дуню Кулакову", но сколько ж уже можно одно и то же. Теперь, после Ейска, можно писать "За ейских детей" или даже "За евойских". И что, разве оно того не стоило? Говорят, что жители Белгорода даже приплатили летчику Армагеддону, чтоб он расфигачил какой-нибудь другой город, а то чуть что сразу Белгород. И это тоже очень, очень хорошая новость, особенно для пилота, потому что жители ейского дома ему, по слухам, тоже нормально скинулись: все ейцы, у кого русский ас поубивал родственников, теперь получат по миллиону, и никакого фронта, тем более что не у всех муж есть на фронт сдавать, а у кого и есть, то нет никакой гарантии, что он не сгорит от водки еще на призывном пункте.

Это еще не конец счастливой истории, ведь Следственный комитет РФ в любом случае найдет в ней жирный украинский след, ведущий прямо за океан

Разумеется, это еще не конец счастливой истории, ведь Следственный комитет РФ в любом случае найдет в ней жирный украинский след, ведущий прямо за океан. Так, уже сейчас в высших эшелонах Кремля ходят слухи, что Вяликая Ейская Катастрофа была непосредственно исполнена жабами из украинских биолабораторий, которых лично Буданов учил запрыгивать в низко летящие русские самолеты. Одна жаба подожгла Су-34 двигатель, еще пятеро схватили пилота за руки, чтобы не успел отвернуть от жилого дома, седьмая хладнокровно направила истребитель прямо в гущу мирных жителей и катапультировала летчика, предварительно приказав ему помалкивать.

Но просчитались господа каратели. Благородный и смелый русский летчик выжил, получил благодарность командования за то, что не стал разменивать свою драгоценную дорогостоящую жизнь на два десятка бесполезных засранцев, и вот-вот получит в свое распоряжение новый самолет, еще исправнее прежнего. Вся Россия ждет новых вылетов путинского сокола. Работает "летчик Армагеддон"!

Василий Рыбников