Команда певца пригласила всех желающих прийти и провести певца в последний путь.

Стало известно когда и где состоится церемония прощания с народным артистом Украины Степаном Гигой.

Соответствующую информацию опубликовала команда звезды на официальной странице певца в Instagram.

"С болью в сердце сообщаем информацию о прощании с народным артистом Украины Степаном Гигой. Прощание состоится в воскресенье, 14 декабря, с 16:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (г. Львов, ул. Театральная, 11). В 19:00 будет совершен чин парастаса. Прощание продлится до 23:00. Чин похорон состоится в понедельник, 15 декабря, в 14:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Захоронение - на 75 поле Лычаковского кладбища", - отметила командра артиста.

Представители покойного исполнителя отметили, что песни Степана Петровича будут жить вечно.

"Степан Гига был и навсегда останется голосом, который знает и узнает Украина. Его песни - это память поколений, искренность, любовь и правда, которые будут звучать вечно. Спасибо каждому, кто придет разделить эту боль и провести артиста в последний путь. Светлая память", - указано в сообщении.

К слову, Степан Гига ушел из жизни вчера, 12 декабря. Известно, что длительное время певец находился больнице и у него были осложнения после болезни. Ему было 66 лет.

Напомним, ранее украинские звезды отреагировали на смерть Степана Гиги.

