Предложенная США модель прекращения войны может создать условия для нового российского вторжения на Донбасс.

В Брюсселе и столицах стран ЕС растет обеспокоенность тем, что мирное соглашение по Украине, которое продвигает администрация Дональда Трампа, фактически открывает Кремлю путь для реванша. По словам источников, знакомых с ходом закрытых переговоров, ключевой проблемой является идея создания демилитаризованной зоны на востоке Украины, пишет Bloomberg.

Европейские дипломаты опасаются, что такая зона может стать прикрытием для скрытого развертывания российских сил. В дальнейшем Москва, по их словам, способна применить гибридные сценарии - от провокаций "под чужим флагом" до дестабилизации через контролируемые инциденты - чтобы подорвать американские гарантии безопасности и подготовить почву для нового вторжения.

Вопрос контроля над территориями стал центральным в переговорах между Вашингтоном, Киевом и Москвой почти через четыре года после начала полномасштабной войны. Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей, включая районы, которые не находятся под ее контролем. Украина такие требования отвергает.

Судьба Донбасса

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что США обсуждали идею превращения Донбасса в "свободную экономическую зону" со специальным управлением, тогда как российская сторона продвигает формат демилитаризованной территории. На этой неделе Зеленский также допустил возможность референдума относительно будущего статуса региона.

Однако, как отмечают европейские чиновники, любой вывод украинских войск с контролируемых территорий несет прямые риски. Главной задачей Европы на ближайшие недели они называют недопущение включения в мирное соглашение "российского троянского коня".

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс заявил, что европейский скепсис вполне оправдан. По его словам, как только внимание США сместится на другие глобальные вызовы, Москва может искусственно создавать инциденты - в частности под предлогом "защиты русскоязычных":

"Это сделает остальную часть Украины уязвимой к новому российскому наступлению. Речь идет не о технических деталях, а о фундаментальной угрозе европейской безопасности".

Дополнительные вопросы вызывает и то, кто именно будет контролировать демилитаризованную зону. По словам союзников Украины, американские переговорщики говорили о специальной администрации, но в то же время допускали фактическое признание оккупированных районов Донбасса и Крыма российскими. Такой подход в Европе называют неприемлемым.

На этом фоне Владимир Зеленский должен отправиться в Берлин на переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также другими европейскими лидерами. Киев настаивает: любое мирное соглашение должно сопровождаться жесткими, юридически обязывающими гарантиями безопасности.

"Есть один вопрос, на который хотят ответа все украинцы: если Россия снова нападет, что сделают наши партнеры?" - подчеркнул Зеленский.

Мирный план - пойдет ли Путин на условия США

Как сообщал УНИАН, российский правитель Владимир Путин окружил себя кругом подхалимов, которые постоянно уверяют его в "победе" России, игнорируя реальные риски и ограничения. Генералы утверждают, что все военные цели достигнуты, экономисты убеждают в стабильности экономики, даже президент США Дональд Трамп якобы поддерживает мнение Кремля о превосходстве России.

По данным The Washington Post, "фильтр успокоения", по мнению экспертов, делает Путина почти невосприимчивым к компромиссам в мирных переговорах. Аналитики отмечают, что последний мирный план США, который большинство обозревателей считает предвзятым против России, вряд ли будет принят Кремлем именно из-за ощущения победы и прочности экономики.

