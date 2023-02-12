Вот уже несколько дней российская патриотическая общественность гадает, зачем президент России Владимир Путин открыто лапал поморские шишки и что ему это дало, однако в данной ситуации вопрос следует ставить по-другому: какую пользу это недвусмысленное деяние Путина принесло родине в целом и специально-военной операции в частности? Ответ может быть только один: колоссальную!

Если внимательно присмотреться к видеокадрам, на которых Владимир Владимирович в ходе высочайшего визита в Архангельскую область сует чресла в чан с шишками, можно увидеть, как из его напряженного, плечистого лица исходят шлаки и сияние; расписываясь в книге Почетных шишколюбов, Путин говорит: "Должен сказать, что получил удовольствие", - и это не пустые слова, потому что вряд ли Путин совал в шишки только руки, не такой он человек, да и сами шишки, скорее всего, не остались незасунутыми... Путин не признает полумер.

Каждый раз, выезжая в дикие края своей необъятной родины, президент России находит время для важнейших государственных процедур, будь то ванны из крови с рогами маралов, предсказание результатов войны с Украиной по собачьим кишкам, усекновение ягеля, поедание пней, прения с анальными сомиками и так далее, но даже на этом фоне специальная совокупительная операция с поморскими шишками стоит особняком, ведь русским парням на фронте нужна помощь. И состоит она вот в чем.

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Не первый день авторитетные военкоры обсуждают якобы завышенную в десятки раз стоимость новой полевой формы православных витязей. Новая форма называется "Семицвет", что отсылает операторов украинских "Хаймарсов" к знаменитой сказке "Цветик-семицветик", в которой такому семицветику отрывали по очереди конечности, приговаривая: "Лети, лети, вагнерок, через запад на восток". Военкоры, в общем, признают, что название хорошее, однако почему так дорого за это китайское говно, интересуются военкоры.

А ничего, что российские дизайнеры учли при разработке весь опыт первого года СВО? Что предусмотрен, в частности, простроченный карман для стиральной машины, в разгрузку помещается по четыре банки "нутеллочки", собачья будка и унитаз? Что в каждой куртке есть клапан с невынимаемой приманкой для собак, чтобы если витязь погибнет, местные собаки бесследно съели его тело, и родина сэкономила на выплатах алчной вдове и его ушлепку, которому еще и шести нет, а оно уже бухает? Что к поясу специальным карабином пристегнут крот, чтобы боец на привале мог заварить себе ароматной кротовухи, и надувной танк "Армата", в котором всегда можно безопасно отдохнуть, если, конечно, свои от неожиданности не жахнут? Что к каждому комплекту прилагается иконка Путина с крещенского купания, инновационное кадило и сборник сочинений монаха Авеля, предсказавшего приход Поворознюка, крах доллара, передоз Зеленского и распад Америки на штаты? Что в кармане у каждого витязя будет "Справочник попаданца", рассказывающий о том, что все хорошие витязи после смерти попадают в тело любовницы Берии и, вооруженные знаниями будущего, берут власть в свои руки, не допускают развала СССР, доходят до Ла-Манша и моют сапоги в ванне у Байдена?.. И это не говоря уже о таких важных мелочах, как планшет с картами, откуда на Беларусь готовилось нападение, петарды в задних карманах для более эффектного взлета после попадания украинского снаряда и кисета с семенами сельскохозяйственных культур (вот тут непонятно, конечно, но укры так часто это русским советуют, что, наверно, это тоже что-то важное).

Но самым ценным предметом "Семицветика", несомненно, будет чудодейственная поморская шишка, которую лично обмироточил своей скрепой Владимир Владимирович Путин, ведь именно для этого он и ездил в такую даль. Теперь с собой у каждого русского витязя будет частичка Путина. К путинской шишке можно будет прикладываться, осторожно брать ее за щеку, когда кончился сухпай, - придет чувство сытости. Путинской шишкой легко поджечь танк "Леопард", а "Абрамс" она разрывает на куски; ракеты "Хаймарсов" боятся ее даже больше, чем иконок. Путинская шишка заменяет собой военную подготовку, обмундирование, еду, аптечку и боеприпасы, ее можно бухать и заговаривать на отгон украинских дронов. Попав в плен к карателям, русский витязь должен спрятать путинскую шишку в самом укромном месте, чтобы она не досталась врагу. Да, да, именно там. А лучше всего сделать это заранее, еще в военкомате, - толку будет столько же, а может и больше. Ведь каждый русский солдат должен знать: Путин любит тебя, сынок. В особо изощренной форме, конечно, но это ж за родину.

Василий Рыбников