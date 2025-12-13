Тем не менее, 10% этих проектов остались совершенно незамеченными игроками.

За 2025 год в Steam вышло более 19 тысяч игр, но значительная часть из них так и осталась почти незамеченной игроками.

По данным SteamDB, за год на платформе появилось 19 112 новых релизов, и у 9 327 из них меньше десяти пользовательских отзывов. Более того, 2 229 игр не получили ни одного отзыва вообще, то есть свыше 10% всех релизов 2025 года вышли и растворились в магазине без какой-либо реакции аудитории.

Такой результат показывает масштаб проблемы с видимостью проектов в Steam. Поток релизов превратился в лавину, в которой даже добротно сделанные и необычные игры легко теряются.

Steam уже использует целый набор инструментов для продвижения контента - отзывы пользователей, списки желаемого, очередь рекомендаций, страницы кураторов и жанровые теги.

Тем не менее алгоритмы платформы остаются непрозрачными, а конкуренция между релизами запредельной. В результате даже положительные оценки друзей, критиков или небольшого сообщества не гарантируют игре минимальной аудитории.

