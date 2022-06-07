В последнее время участились случаи преступной недооценки вяличия недопуска министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во всевозможные воздушные пространства, а между тем, этот триумфальный случай стал важнейшим достижением российского дипломатического искусства, которым так славится Сергей.

Недавнее закрытие неба для грустной лошади мира такими агрессивными капиталистическими государствами, как Болгария, Северная Македония и Черногория, наделало немало шуму как в России, так и в Сербии, на территорию которой миролюбиво прорывался господин Лавров. Конечно же, воздушно-капельный путь - далеко не единственный способ распространения этого вяликого геополитического микроорганизма - в конце концов, на конной авиации (так почему-то неофициально называют самолет господина Лаврова) свет клином не сошелся, есть куча проверенных историей способов - опломбированный вагон, неопломбированный вагон, упряжка пожилых лошадей, среди которых мог незаметно пристроиться Лавров, просто сняв с себя пальто, бродячий цирк, в конце концов, с конями, разумеется, но зачем?

Лавров опять спас Балканы от коричневой чумы

Внешнеполитические цели России были и без того блестяще достигнуты: не попав в Белград, Лавров сумел попасть в саму Москву, где на весь мир заявил , для чего он, собственно, собирался в Сербию: "Не позволим возродить нацизм! Будем достойны памяти советских и югославских воинов, павших в войне с фашизмом. Сербия и Россия солидарны в усилиях по сохранению правды об истории второй мировой войны!".

Таким образом, Лавров опять спас Балканы от коричневой чумы.

Вообще-то сербский президент Вучич просто хотел попросить у Лаврова противопожарный вертолет, но с фашизмом бороться отнекивался, потому что через несколько дней после Лаврова к нему должен был прилететь канцлер Шольц, и Вучичу между этими двумя было хоть разорвись . Малодушие на международной арене дорого обошлось сербскому президенту: борьба югославских воинов с фашизмом резко обострилась, а вертолет все равно не дали.

Хотел Вучич противопожарный вертолет, а получит целый "Сармат", еще и с доставкой

Так Лавров не только спас Балканы от коричневой чумы третий раз подряд, но и сэкономил для русских солдат в Украине целый пожарный вертолет МЧС, тем более что пожарные дроны, которые они одолжили у МЧС ранее, украинцы уже посбивали.

"Немыслимое лишение суверенного государства права на внешнюю политику", совершенное силами Болгарии, Северной Македонии и Черногории, в очередной раз развязало России руки по самый локоть. Так, главный геополитический космонавт России господин Рогозин придумал отличную шутку , чем Лавров отличается от ракеты "Сармат" (которую русские, по некоторым сведениям, тоже заправляют овсом): "Сармат" "у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будет спрашивать", попадет в Сербию гарантированно! То есть, хотел Вучич противопожарный вертолет, а получит целый "Сармат", еще и с доставкой. Очень выгодная сделка, лишний раз подчеркивающая, как хорошо дружить с Россией. Русские своих не бросают!

Трудно представить себе, как широко развернется российская дипломатия, если ей еще и землю закроют

Так Лавров в четвертый раз спас Балканы от коричневой чумы.

В тот день спикер МИД РФ Мария Захарова, согласно многозначительным сообщениям российских СМИ, чуть не убила запахом перегара одного итальянствующего молодчика по имени Массимо, который брал у нее интервью в московской студии, и после слов Захаровой о том, что "коллективный Запад" во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией", так проникся ее русским духом , что потерял сознание и, несомненно, умер бы от чувства коллективной западной вины, если бы его не разбудило унылое ржание Лаврова, отодвигавшего от российской территории линию, с которой в нее будут стрелять украинские нацисты. Так к концу дня Лавров спас от коричневой чумы вообще всех, и это над ним всего лишь несколько стран закрыли небо.

Трудно представить себе, как широко развернется российская дипломатия, если ей еще и землю закроют.

Василий Рыбников