В последнее время участились случаи преступной недооценки вяличия недопуска министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во всевозможные воздушные пространства, а между тем, этот триумфальный случай стал важнейшим достижением российского дипломатического искусства, которым так славится Сергей.
Недавнее закрытие неба для грустной лошади мира такими агрессивными капиталистическими государствами, как Болгария, Северная Македония и Черногория, наделало немало шуму как в России, так и в Сербии, на территорию которой миролюбиво прорывался господин Лавров. Конечно же, воздушно-капельный путь - далеко не единственный способ распространения этого вяликого геополитического микроорганизма - в конце концов, на конной авиации (так почему-то неофициально называют самолет господина Лаврова) свет клином не сошелся, есть куча проверенных историей способов - опломбированный вагон, неопломбированный вагон, упряжка пожилых лошадей, среди которых мог незаметно пристроиться Лавров, просто сняв с себя пальто, бродячий цирк, в конце концов, с конями, разумеется, но зачем?
Лавров опять спас Балканы от коричневой чумы
Внешнеполитические цели России были и без того блестяще достигнуты: не попав в Белград, Лавров сумел попасть в саму Москву, где на весь мир заявил, для чего он, собственно, собирался в Сербию: "Не позволим возродить нацизм! Будем достойны памяти советских и югославских воинов, павших в войне с фашизмом. Сербия и Россия солидарны в усилиях по сохранению правды об истории второй мировой войны!".
Таким образом, Лавров опять спас Балканы от коричневой чумы.
Вообще-то сербский президент Вучич просто хотел попросить у Лаврова противопожарный вертолет, но с фашизмом бороться отнекивался, потому что через несколько дней после Лаврова к нему должен был прилететь канцлер Шольц, и Вучичу между этими двумя было хоть разорвись. Малодушие на международной арене дорого обошлось сербскому президенту: борьба югославских воинов с фашизмом резко обострилась, а вертолет все равно не дали.
Хотел Вучич противопожарный вертолет, а получит целый "Сармат", еще и с доставкой
Так Лавров не только спас Балканы от коричневой чумы третий раз подряд, но и сэкономил для русских солдат в Украине целый пожарный вертолет МЧС, тем более что пожарные дроны, которые они одолжили у МЧС ранее, украинцы уже посбивали.
"Немыслимое лишение суверенного государства права на внешнюю политику", совершенное силами Болгарии, Северной Македонии и Черногории, в очередной раз развязало России руки по самый локоть. Так, главный геополитический космонавт России господин Рогозин придумал отличную шутку, чем Лавров отличается от ракеты "Сармат" (которую русские, по некоторым сведениям, тоже заправляют овсом): "Сармат" "у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будет спрашивать", попадет в Сербию гарантированно! То есть, хотел Вучич противопожарный вертолет, а получит целый "Сармат", еще и с доставкой. Очень выгодная сделка, лишний раз подчеркивающая, как хорошо дружить с Россией. Русские своих не бросают!
Трудно представить себе, как широко развернется российская дипломатия, если ей еще и землю закроют
Так Лавров в четвертый раз спас Балканы от коричневой чумы.
В тот день спикер МИД РФ Мария Захарова, согласно многозначительным сообщениям российских СМИ, чуть не убила запахом перегара одного итальянствующего молодчика по имени Массимо, который брал у нее интервью в московской студии, и после слов Захаровой о том, что "коллективный Запад" во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией", так проникся ее русским духом, что потерял сознание и, несомненно, умер бы от чувства коллективной западной вины, если бы его не разбудило унылое ржание Лаврова, отодвигавшего от российской территории линию, с которой в нее будут стрелять украинские нацисты. Так к концу дня Лавров спас от коричневой чумы вообще всех, и это над ним всего лишь несколько стран закрыли небо.
Трудно представить себе, как широко развернется российская дипломатия, если ей еще и землю закроют.
Василий Рыбников