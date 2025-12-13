По мнению политика, Еврокомиссия должна найти другие способы финансирования Украины.

Чехия не будет брать на себя никаких гарантий по финансированию Украины. Об этом заявил в субботу, 13 декабря, в видеообращении в сети Х Андрей Бабиш, который вступит в должность премьер-министра страны в понедельник.

"Наша казна пуста, и нам нужна каждая крона, которую мы имеем, для наших граждан", - отметил политик.

Он добавил, что существует договоренность с премьер-министром Бельгии о том, что "Европейская Комиссия должна найти другие способы финансирования Украины".

Политика Чехии в отношении Украины

Как сообщал ранее УНИАН, предыдущее правительство Чехии, которым руководил Петр Фиала, представитель Гражданской демократической партии, поддерживал Украину. В частности, страна поставляла нам крупнокалиберные боеприпасы в рамках Чешской снарядной инициативы. По словам Фиалы, в 2025 году Чехия предоставила Украине 1,8 млн этих боеприпасов.

Победитель парламентских выборов в Чехии партии ANO Андрей Бабиш пообещал отменить помощь Украине. В целом он одобрительно высказывался о Чешской снарядной инициативе, однако убежден, что ее финансирование должно происходить более прозрачным способом, в частности через структуры НАТО. По его словам, нынешняя схема закупок позволила частным компаниям обогатиться на "десятки миллиардов".

Издание The Economist писало, что смена власти в Чехии является тревожной новостью для Украины, ведь новое правительство во главе с Бабишем больше склоняется к правым взглядам. К тому же одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан хотел бы привлечь чехов к антиукраинскому альянсу в Центральной Европе. И партнеров он ищет в странах Вышеградской четверки: Чехии, Польше и Словакии.

