Оккупантов все еще 710 тысяч: Сырский объяснил, почему россияне не могут увеличить армию

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что численность российских оккупационных войск сейчас составляет 710 тыс человек, но враг продолжает ежедневно нести большие потери.
Как сообщил Сырский в социальной сети Facebook, он отметил это во время совещания по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины за предыдущий месяц.
В частности, оперативная ситуация остается сложной, ведь враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения.
"В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 - больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы Кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет", - отметил Сырский.
Генерал добавил, что численность российской группировки уже длительное время составляет около 710 тыс. человек. "При этом врагу не удается нарастить этот показатель, несмотря на активный рекрутинг в РФ, потому что наши воины ежедневно "минусуют" тысячу оккупантов убитыми и ранеными", - подчеркнул Сырский.
При этом, по его словам, только ценой больших потерь российским захватчикам в ноябре удалось взять под контроль некоторые украинские территории. Впрочем, как подчеркивает генерал, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности.
"Более того, на некоторых важных направлениях мы ведем собственные активные действия и зачищаем населенные пункты от противника", - отмечает Сырский.
В частности, продолжаются украинские активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. "В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - добавил Сырский.
В то же время, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.
Отдельно, как заявил Сырский, он поставил по итогам совещания необходимые задачи органам военного управления.
"Среди них - стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ", - сообщил Сырский.
Ситуация в Покровске
Как сообщал УНИАН, российские захватчики потеряли темпы наступления в районе Покровска. В то же время, Силы обороны Украины проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги в Покровске.