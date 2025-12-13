Россияне запустили 465 БпЛА различных типов и 30 ракет.

В ночь на 13 декабря Россия нанесла очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Как сообщают в Воздушных силах, основным направлением удара была Одесская область. Страна-агрессор запустила 495 средств воздушного нападения - 465 БпЛА различных типов и 30 ракет различных типов, среди которых:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23

5 крылатых ракет Искандер-К

16 крылатых ракет Калибр

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые, удалось сбить/подавить 430 воздушных целей, в частности:

Видео дня

417 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

4 крылатые ракеты Искандер-К;

9 крылатых ракет Калибр.

"Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БПЛА на 18-ти локациях, падение сбитых (обломки) - на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются)", - отмечают в ПС.

Ночная атака России - что известно

Этой ночью россияне массированно атаковали Одесскую область, в городе значительные перебои со светом, водой и теплом. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что впервые по Одесской области прилетела ракета Х-47М2 "Кинжал".

Пострадали также Херсонская и Николаевская области. Без света сейчас находятся около миллиона абонентов, "Укрзализныця" сообщала о многочасовых задержках поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: