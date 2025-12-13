София Нерсесян выступала с песней "Мотанка" Светланы Тарабаровой.

Представительница Украины 10-летняя София Нерсесян из Киева в финале Детского Евровидения заняла второе место, набрав 177 баллов.

Финал конкурса состоялся в субботу, 13 декабря, в Тбилиси. Девочка выступала под номером 6 с песней "Мотанка" Светланы Тарабаровой.

Кроме того, украинка заняла первое место по зрительскому голосованию - она набрала 98 баллов.

Первое место финала Детского Евровидения досталось представительнице Франции Lou Deleuze.

Детское Евровидение 2025: что известно

Ранее УНИАН рассказывал, что в текущем году Тарабарова и Alyona Alyona создали песни для "Детского Евровидения". Вместе с композициями в октябре вышли и клипы.

За возможность отправиться на конкурс соревновались Ангелина Глогусь, Всеволод Скрима, дуэт Злата Иванив и Владислав Васицкий, Ликерия Чирва, Ольга Нестерко и София Нерсесян.

Самой популярной заявкой среди всех финалистов в сети оказалась "Мотанка" от Софии Нерсесян. Она собрала более 40 тысяч просмотров за первые сутки релиза. Песня является определенным манифестом украинских детей - защитить их жизнь от войны, ведь, как известно, кукла-мотанка - традиционный оберег.

