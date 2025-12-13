По информации Майка Строу, Half-Life 3 должна стать ключевой игрой новой консоли Steam Machine.

После The Game Awards 2025, где Half-Life 3 так и не показали, у части фанатов вновь опустились руки. Но, если верить свежей информации от инсайдеров, проект никуда не делся, а причина молчания Valve понятна.

Журналист Майк Строу в подкасте Insider Gaming Weekly рассказал, что Valve откладывает анонс Half-Life 3 из-за проблем на рынке ПК-железа, в частности из-за резкого роста цен на оперативную память.

По его данным, именно это сейчас мешает компании определиться с финальной стоимостью консоли Steam Machine, для которой Half-Life 3 готовят в качестве ключевой стартовой игры.

Изначально Valve планировала запуск Half-Life 3 на Steam Machine на весну 2026 года, однако цены на RAM, которые за последние месяцы выросли на 200-500%, серьёзно спутали карты. В такой ситуации анонсировать игру и железо, не понимая, за какую цену всё это пойдёт в продажу, для Valve выглядит слишком рискованно.

Строу подчёркивает, что даты, которые ранее фигурировали у разных журналистов и инсайдеров, уже прошли, именно поэтому он не спешил публиковать конкретные сроки. При этом источники, с которыми он общался, настаивают, что Half-Life 3 по-прежнему реальна и всё ещё рассматривается как релизный тайтл для Steam Machine.

При этом Valve уже дала понять, что Steam Machine не будет продаваться в убыток, как это делают Sony и Microsoft со своими консолями. Если учитывать текущие цены на комплектующие, железо может оказаться заметно дороже ожиданий, что потенциально ударит по стартовым продажам.

По словам Строу, его источники - проверенные контакты, которые раньше уже делились точной информацией по крупным проектам. Они по-прежнему уверены, что Half-Life 3 планируют выпустить весной, но не исключено, что запуск Steam Machine и самой игры могут сдвинуться, если ситуация с ценами не стабилизируется.

Ранее мы рассказывали, что известный техноблогер сделал прогноз, сколько будет стоить Steam Machine. Продажи Steam Machine должны стартовать в начале 2026 года, тогда же станут известны и цены.

