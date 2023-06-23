Все прогрессивное человечество волнуется по поводу непростой ситуации, в которой оказалась Россия после вероломного удара украинской военщины по скоплению беременных женщин на Чонгарском мосту. Буквально накануне этого варварского обстрела министр так называемой обороны РФ Сергей Шойгу обещал в ответ на подобную выходку разбомбить центры принятия решений в Киеве, однако ситуация внезапно осложнилась тем, что все эти центры уже разбомблены, и даже Буданова лишний раз не убьешь, потому что уже. Что же России теперь делать-то? А вот что.

1. Нужен такой удар возмездия, чтоб больше никогда. Летающий философ-дирижабль Александр Дугин так характеризует этот удар: "Желательно сильно, прицельно и очень страшно, резко, неожиданно, жестко и фатально". Лучше всего подойдет, например, новое мощное стихотворение, в лучших традициях таких всемирно известных Z-хитов, как "Русская литература, ласковая жена, в Николаеве запрещена" и на днях рассказанного Путину военлётами эпоса о смерти "бомбёра" "Встречайте, суки, папу". В идеале, конечно, совместить их для пущей синергии. "Русская литература, ласковая сука, бомбёр добёр, встречай его, падлюка. Зениткой оторвало х*й, за русскую культуру хахлов бомбить п*здуй: встречайте, бл*ди, дедушку, Вяликую Пабедушку!" и т. п. Эти возвышенные строки не только сплотят Путина, но растопчут укрофашизм морально.

2. Усилить освещение в СМИ подробностей бесславной гибели батискафа "Титан", олицетворяющего собой всю западную цивилизацию. "Крушение "Титаника" как знак неминуемого крушения капиталистического мира - идеальный символ, - объясняет отец горячей штучки Даши, философ Александр Дугин. - Что можно сказать о взрыве и затоплении батискафа "Титан", возившего пресыщенных миллиардеров смотреть подводные обломки "Титаника"? Это двойной символ". Но и это еще не все, ведь на борт батискафа затесался пресыщенный миллиардер Порошенко (инкогнито) - олицетворение украинского мира, который все там украл и просверлил в борту дырку, чтобы стравливать через нее ворованный воздух. Неудивительно, что в результате этого злодеяния батискаф пошел ко дну, а Порошенко скрылся с награбленным, съев по дороге русского туриста, ставшего невольным свидетелем преступления. Таким образом, в данном случае мы имеем дело даже не с двойным, а с тройным, а то и четверным символом. Вот что бывает с Западом, когда он помогает оружием Украине.

Видео дня

Если русским ученым удастся синтезировать стволовые клетки Си Цзиньпина и пересадить их Путину, то получившийся Пу Цзиньсинь

3. Напомнить, что Россия освободила мир от коричневой чумы.

4. Срочно привлечь к охране базы Черноморского флота в Севастополе козырь, приберегавшийся министерством так называемой обороны РФ на крайний случай, - а именно казачество и надувателей грелок, которые так поразили гостей недавнего экономического форума в Петербурге. Дополнительный батальон боевых дельфинов, отправленный на охрану базы, - это, конечно, хорошо, но что дельфин может против дрона? Против дрона может русский казак. На этой неделе один такой герой сбил украинский дрон продуктовым мешком, сумев спрятаться от него тупо в траве! Почему бы не запустить его в бухту Севастополя, пусть плавает там с мешком картошки и кидает его в пролетающие мимо ракеты, и тогда трагедия Чонгарского моста не повторится. Злые языки спросят, как казак будет держаться на воде, тем более бухой, но для этого и нужны на фронте надуватели грелок. Вместо грелки такой специалист может надуть казака через трубочку, как жабу, и готово. Если казак будет против, ему можно объяснить, что в противном случае его надуют негры НАТО, и это будет уже, увы, не трубочка.

5. Усовершенствовать Путина. Работа в этом направлении движется семимильными шагами - в России создана первая в мире Лаборатория по изучению Си Цзиньпина. Если русским ученым удастся синтезировать стволовые клетки Си Цзиньпина и пересадить их Путину, то получившийся Пу Цзиньсинь, без сомнения, станет властелином мира уже в течение ближайшего десятилетия. Особенно если Си будет давать ему немножко риса и не станет бить слишком сильно.

6. И, наконец, если все описанные выше удары возмездия не помогут, Кремль может признать Буданова живым и убить его опять. Звучит перспективно, а главное, свежо! Пожалуй, с этого и стоит начать. Метод проверенный и, в отличие от остальных, рабочий на сто процентов.

Василий Рыбников