Стекло треснет, но не разлетится на мелкие обломки с таким лайфхаком.

С началом полномасштабной войны люди ищут способы, как защитить окна от взрывной волны. Осколки разбитого стекла могут серьезно ранить человека, даже если взрыв будет относительно далеко. Для защиты украинцы применяют самые разные бытовые предметы - скотч, пленку или деревянные фанеры.

Одна жительница Киева показала в соцсетях интересный способ, как заклеить окна от взрывной волны. Этот лайфхак прошел проверку на практике - после обстрела осколки действительно не разлетелись по квартире.

Как защитить стекла от взрывной волны

Необычным лайфхаком поделилась пользовательница Threads @aqua_zoo_likhachova. По словам киевлянки, его придумала мама женщины. Она приклеила тюль к стеклам с помощью крахмального раствора. Изначально способ не задумывался как защита окна от взрывной волны, а применялся для затенения цветочных вазонов.

Однако спустя несколько месяцев этот прием спас квартиру во время обстрела. Когда в ближайший дом прилетел снаряд, у всех соседей вылетели окна. Стекло матери женщины также треснуло, но все осколки остались на месте благодаря тюлю. Это сохранило квартиру от серьезных повреждений, а возможно даже спасло жизнь жильцов.

Киевлянка также подробно объяснила, как закрыть окна от взрывной волны. Для этого нужно растворить столовую ложку крахмала в литре воды. Поставить на плиту, вскипятить, подождать загустения и выключить. Затем слегка остудить до теплой температуры. Вырезать ткань по площади стекла и замочить в крахмальной смеси. Остаток раствора нанести на стекло и приклеить тюль.

Другие пользователи соцсети отметили удобство и дешевизну этого способа. Он также превосходит скотч из-за того, что крахмал легче отмыть от стекла. Конечно, такой лайфхак не спасет при прямом попадании ракеты. Однако очень пригодится, чтобы защитить окна от взрывной волны и не дать осколкам разлететься по дому.

В комментариях люди делились другими альтернативами бронепленки. К примеру, стекло можно заклеить тонированной пленкой. Такой барьер не только помогает сохранить приватность, но и работает как недорогая защита окон от взрывной волны.

Есть еще один важный нюанс - во время обстрела лучше держать окна открытыми. Если форточка закрыта, то волна от взрыва сталкивается со стеклом и выталкивает его внутрь жилья. Но при открытых рамах часть энергии попадет напрямую в дом, уменьшая общее давление на стекла. Также после объявления воздушной тревоги нужно в любом случае отойти подальше от окна. Спуститесь в подвал или хотя бы соблюдайте правило двух стен.

