Карательный авианалет старой фашистки Пелоси на исконно русский Тайбэй отозвался дружным стоном по всей Руси. На протяжении нескольких томительных часов православная общественность с нетерпением ожидала момента, когда Вяликий Пякин засадит кровавой ястребихе Пентагона "ракетой в бок", заранее смакуя шуточки Марии Захаровой про Петрова и Боширова за штурвалом самолета Нэнси Пелоси и "дым сигарет с ментолом", который от него потом останется, - но вместо этого стала изумленным свидетелем того, как уныло сдувается на глазах вяличайший союзник России, на который было столько надежд на черный день, - непобедимый и легендарный Китай.

Китай в глубине души является латентно-русофобской страной

К счастью, разочарование длилось недолго: тайваньский прецедент убедительно доказал русским людям, что на сегодняшний день в мире осталась лишь одна супердержава - Россия; Китай лох. Между тем, страдающий от гнета националистов Тайвань по-прежнему ждет своего освободителя. Этим освободителем, конечно же, будет Россия, и вот почему.

1. Китай в глубине души является латентно-русофобской страной. Утереть нос несостоявшемуся Пякину - дело чести для русских витязей. "Пошли разговоры, что после начального этапа спецоперации (в Украине) мы "просели" в глазах китайцев, - мстительно припоминает обиды китайским нацистам знаменитый ополченец Ходаковский, - их мнение, что мы великая военная держава, было поколеблено... Старушка Пелоси всё уравняла. Если этот гордиев узел слишком сильно затягивается, Россия может достать меч и нанести удар. Это будет решением вопроса по-русски". Пора показать китайцам, как надо проводить денацификацию Желтороссии. Где был Китай, когда Тайвань домбил Бомбас? То-то и оно.

2. Россия освободила Тайвань от коричневой чумы.

Украина накачала Тайвань оружием и развернула на нем сеть биолабораторий

3. Тайвань - исконно русская земля. Тайвань придумала Крупская назло Ленину, который слишком уж носился со своей Украиной. В Тайбэе Сталин крестил Юрия Гагарина и Зою Космодемьянскую. Хрущев вырастил в Тайване шнурок для ботинка, которым грозил мировой буржуазии с трибуны ООН. Брежнев поднимал тайваньскую целину и заработал грыжу. Весь Тайвань полит кровью русских воинов. Тайваньский язык - диалект русского, тайваньский борщ - русское блюдо: ну какой, к черту, у тайваньцев может быть борщ?!

4. Украина накачала Тайвань оружием и развернула на нем сеть биолабораторий. Пользуясь православными корнями тайваньцев, украинцы использовали их для разведения птиц и комаров, способных нести ядерные заряды и генетическое оружие, направленное против русских. Известен случай, когда.

После Тайваня Россия должна будет освободить и Китай от коричневой чумы

5. Этой ночью Дмитрий Медведев написал статью в "Вконтакте" про Тайвань, в которой глубоко научными и неопровержимыми фактами доказал, что до развала Советского Союза 62,5% населения Тайваня составляли славяне; Тайвань - это бывшие русские территории, например, города Восьмипалатинск, Десятигорск, даже так называемая столица этого несостоявшегося государства город Гонконг-на-Дону до 2023 года назывался Вяликий Путинск. К сожалению, под утро страницу Дмитрия Медведева опять взломали, а он, как назло, залил водкой клавиатуру и не смог взять Тайвань штурмом лично, потому что потерял трусы. Как бы там ни было, драгоценный статус исчез. Впоследствии Медведев не смог воспроизвести его и даже вспомнить, про что там было. В то же время, к вечеру Дмитрий обещал восстановить форму и написать еще одну научную статью.

6. Верховный Суд России признал Тайвань террористической организацией и объявил его в международный розыск.

7. Коллективный Тайвань на протяжении многих веков пытался расколоть Россию и теперь готовит оттуда нападение на Беларусь. И если за шесть часов до операции Россия не нанесет превентивный удар, то Лукашенко покажет такую карту, до которой Китаю еще расти и расти.

8. После Тайваня Россия должна будет освободить и Китай от коричневой чумы. Уже хотя бы потому, что победоносная спецоперация России в Украине показала, что с Китаем, во всяком случае, воевать будет значительно легче.

Василий Рыбников