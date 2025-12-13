Спецслужбы проводят проверку вагонов.

Поезда "Перемышль-Киев" и "Бухарест-Киев" остановили из-за сообщения о заминировании. Пассажиров вывели на улицу. Спецслужбы ведут осмотр вагонов.

По информации Общественного, сообщение о заминировании поезда сообщением "Перемышль - Киев" поступило в субботу, 13 декабря. Поезд на территории Польши остановили, а людей из соображений безопасности эвакуировали.

"Для нас огородили зону, потому что мы, получается, сейчас нелегально находимся на территории Польши. Поезд лишь отправился в рейс - и почти сразу сообщили о минировании", - рассказала одна из пассажирок.

Железнодорожники пассажирам сказали, что на территории Польши с таким столкнулись впервые, поэтому сейчас выясняют алгоритм проверки, пишет издание.

Впоследствии канал Киев24 сообщил, что людей посадили в автобусы и повезли на границу, а перед этим их заводили в костел, чтобы погреться.

Также, по сообщению Пограничной полиции Молдовы, такой же инцидент произошел и с поездом "Бухарест-Киев" в пункте пропуска Велчинец на выезде из Молдовы. Отмечается, что там к поезду подошел мужчина, который предупредил о вероятном минировании.

"Сразу после получения информации были оповещены и мобилизованы все компетентные органы, которые на месте проводят проверки в соответствии с законодательными процедурами для обеспечения безопасности пассажиров, персонала железной дороги и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам журналиста Андрея Цаплиенко, поезда "Киев – Ужгород" и "Киев - Будапешт" также получили аналогичные сообщения. Пассажиров эвакуировали, соответствующие службы производят проверку.

"Заминирование" поездов в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 12 октября полиция искала взрывчатку в поезде "Черновцы - Ивано-Франковск - Запорожье". Правоохранители остановили его на железнодорожной станции Бурштын. Пассажиров перевели в безопасное место. Взрывотехники, кинологи и другие соответствующие службы обследовали поезд снаружи и внутри вагонов. Никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено. Вскоре стало известно, что подобные сообщения о минировании поступали и в других областях Украины. В частности, взрывное устройство искали в поездах "Будапешт-Киев" и "Львов-Днепр".

