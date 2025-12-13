Конфликт Трампа с руководством ЮАР может неожиданно помочь Польше стать членом "Большой двадцатки"

За текущий год стремительно развивающаяся Польша вошла в топ-20 крупнейших экономик мира. А теперь, как пишет Deutsche Welle, готовится первой из стран Восточной Европы войти в "Большую двадцатку".

"За последние 20 лет Польша превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы. Этому способствовали как внутренние причины - процветающие производственный сектор и сектор обслуживания, большой внутренний спрос, так и внешние, выражавшиеся в инвестиционной поддержке Европейского Союза", - говорится в статье.

Издание напомнило, что в сентябре 2025 года ВВП Польши пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро). Тем самым ВВП Польши превысил показатели Швейцарии и стал сопоставимым с экономиками средних западноевропейских стран. Именно это, по оценкам МВФ, закрепило место страны среди 20 крупнейших экономик мира.

Видео дня

Авторы материала пишут, что экономический путь Польши служит моделью для того, как страны с низким доходом могут добиться аналогичного роста. По их мнению, трансформация Польши показала, как "внешнее финансирование, конкурентные отрасли и сильные демократические институты укрепляют доверие инвесторов, а растущий внутренний спрос обеспечивает устойчивое развитие".

Более того, после скандала в группе G20 у Польши появился шанс заявить о себе на мировой арене. Речь идет о скандальном заявлении президента США Дональда Трампа, который обвинил ЮАР в преследовании белого меньшинства и под этим предлогом бойкотировал саммит G20 в Йоханнесбурге. А затем он отозвал приглашение ЮАР на встречу в Майами в декабре 2026 года - подобное случилось впервые в истории организации. Но этот шаг открыл двери для Польши, которая временно займет место ЮАР в G20 в качестве наблюдателя на следующем саммите во Флориде.

Издание указывает, что это первый случай с момента создания "большой двадцатки" в 1999 году, когда страна Центральной или Восточной Европы приглашается на саммит лидеров крупнейших мировых экономик - пусть даже в качестве гостя.

Как формируется "большая двадцатка"

На самом деле G20 объединяет 19 крупнейших экономик мира, которые выразили намерение действовать совместно. Среди них, в частности, Россия, Китай, Индия и Саудовская Аравия. Ее членами является также Евросоюз и Африканский союз. Через ЕС в организации коллективно представлены страны Восточной и Центральной Европы. Это лишало таких крупных игроков, как Польша, прямого голоса, несмотря на их растущий экономический вес.

ВВП Польши и влияние на него украинских мигрантов

Как писал УНИАН, ВВП свыше триллиона долларов ввел Польшу в клуб из 20 государств, ВВП которых также превышает эту отметку. При этом быстрый рост фиксировался в последние кварталы текущего года. Страна также лидирует по росту реального дохода на душу населения. Этот показатель больше всего вырос в период с конца третьего квартала 2023 года по первый квартал 2025 года.

Часть ВВП обеспечивают польской экономике украинские мигранты, которые начали трудовую деятельность в Польше. По состоянию на 2024 год вклад украинцев в ВВП Польши достиг 2,7%. А по оценкам экономистов, к 2030 году украинские мигранты обеспечат Польше 3,2% ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: