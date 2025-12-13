За текущий год стремительно развивающаяся Польша вошла в топ-20 крупнейших экономик мира. А теперь, как пишет Deutsche Welle, готовится первой из стран Восточной Европы войти в "Большую двадцатку".
"За последние 20 лет Польша превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы. Этому способствовали как внутренние причины - процветающие производственный сектор и сектор обслуживания, большой внутренний спрос, так и внешние, выражавшиеся в инвестиционной поддержке Европейского Союза", - говорится в статье.
Издание напомнило, что в сентябре 2025 года ВВП Польши пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро). Тем самым ВВП Польши превысил показатели Швейцарии и стал сопоставимым с экономиками средних западноевропейских стран. Именно это, по оценкам МВФ, закрепило место страны среди 20 крупнейших экономик мира.
Авторы материала пишут, что экономический путь Польши служит моделью для того, как страны с низким доходом могут добиться аналогичного роста. По их мнению, трансформация Польши показала, как "внешнее финансирование, конкурентные отрасли и сильные демократические институты укрепляют доверие инвесторов, а растущий внутренний спрос обеспечивает устойчивое развитие".
Более того, после скандала в группе G20 у Польши появился шанс заявить о себе на мировой арене. Речь идет о скандальном заявлении президента США Дональда Трампа, который обвинил ЮАР в преследовании белого меньшинства и под этим предлогом бойкотировал саммит G20 в Йоханнесбурге. А затем он отозвал приглашение ЮАР на встречу в Майами в декабре 2026 года - подобное случилось впервые в истории организации. Но этот шаг открыл двери для Польши, которая временно займет место ЮАР в G20 в качестве наблюдателя на следующем саммите во Флориде.
Издание указывает, что это первый случай с момента создания "большой двадцатки" в 1999 году, когда страна Центральной или Восточной Европы приглашается на саммит лидеров крупнейших мировых экономик - пусть даже в качестве гостя.
Как формируется "большая двадцатка"
На самом деле G20 объединяет 19 крупнейших экономик мира, которые выразили намерение действовать совместно. Среди них, в частности, Россия, Китай, Индия и Саудовская Аравия. Ее членами является также Евросоюз и Африканский союз. Через ЕС в организации коллективно представлены страны Восточной и Центральной Европы. Это лишало таких крупных игроков, как Польша, прямого голоса, несмотря на их растущий экономический вес.
ВВП Польши и влияние на него украинских мигрантов
Как писал УНИАН, ВВП свыше триллиона долларов ввел Польшу в клуб из 20 государств, ВВП которых также превышает эту отметку. При этом быстрый рост фиксировался в последние кварталы текущего года. Страна также лидирует по росту реального дохода на душу населения. Этот показатель больше всего вырос в период с конца третьего квартала 2023 года по первый квартал 2025 года.
Часть ВВП обеспечивают польской экономике украинские мигранты, которые начали трудовую деятельность в Польше. По состоянию на 2024 год вклад украинцев в ВВП Польши достиг 2,7%. А по оценкам экономистов, к 2030 году украинские мигранты обеспечат Польше 3,2% ВВП.