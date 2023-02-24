Секретный бронепоезд Владимира Путина ходил кругами вокруг бункера, не осмеливаясь заехать внутрь. Путин подозревал всех окружающих в том, что они тайно работают на Буданова, и ломал голову над тем, как выявить предателя. Главный советник президента РФ Иван Грозный советовал насовать всем в рот жженой пакли, Петр Первый - впасть в белую горячку, а Екатерина - перепихнуться с конем. Лавров от этого чувствовал себя неуютно. Медведев еще не отошел от 23 февраля, поэтому с удовольствием похмелялся и пел главную песню России "Триста тридцать три", аккомпанируя себе на гармошке.

- "На машине свастика, за рулем укроп, по полю по полюшку на колесах гроб! - пронзительно кричал Медведев, стараясь растягивать гармонь как можно шире. - А за этим полюшком бывший хулиган четко корректировал..."

- Водочный стакан, - кисло закончил Пригожин. - Вот почему у нас всегда что ни песня, то "Пиликала гармошка, играл аккордеон, а маленький Антошка натягивал гондон"?

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- Я не гондон, - обиделся Медведев.

- Да какой с тебя гондон, - сказал Пригожин. - Это Шойгу гондон. Эй, чурка тувинская, где снаряды для вагнеров, черт ты ибаный?

Шойгу в ответ хитро подмигнул, но ничего не сказал, потому как был занят тем, что надувал трофейный резиновый "Хаймарс" в натуральную величину. Эти "Хаймарсы" для укропов делали чехи, Шойгу и Конашенков уничтожили их великое множество, а один даже смогли взять в плен.

- Среди нас предатель! - рявкнул Путин и тяжело закашлялся. - Буданов сказал, что кто-то в моем ближайшем окружении работает на укропов, и...

- Брешет, - решительно сказала Маргарита Симоньян. - Мы здесь все как один, как спартанцы, как триста...

- Отсоси у гармониста! - пошутил Путин, как он всегда умел, но потом снова стал очень серьезным. - Буданов никогда не брешет.

- Маргарита, - игриво сказал Медведев, растягивая меха, - вы слышали, что сказал Владим Владимыч? Как видите, я гармонист.

- А ну тихо все! - рявкнул Путин и, глядя в пустой угол, пробормотал: - Вы уверены, Иван Васильевич?.. Да?.. Бобра?!. Гениально!

- С Иваном Грозным советуется, - уважительно объяснил испуганной челяди Лавров. - А вы думали, я шутил, когда говорил, что у Владим Владимыча три советника - Иван Грозный, Екатерина Вяликая и Петр Первый?

- Симоньян! - весело сказал Путин, доставая из сейфа дохлого гниловатого бобра. - Ешь бобра.

- Слушаюсь, товарищ Начальник! - гаркнула Симоньян, жадно хватая бобра. - Как прикажете приготовить? Я с пири-пири и хмели-сунели люблю.

- Хмели-всунели? - продолжал волноваться счастливый гармонист Медведев. - Пири-пири? Чики-пики?

- Нет, - отчеканил Путин. - Вот так прямо и ешь, немедленно. Ситуация напряженная.

Симоньян послушно откусила голову бобра и стала жевать. Лицо ее позеленело.

- Очень вкусно, товарищ Начальник, - сказала она, едва сдерживая бульканье. - На тжвжик чем-то похоже. Эдакая, знаете ли, нотка кардамона...

В следующий миг она задергалась, упала на пол и умерла. Медведев схватился за голову.

- Вот как, значит, - задумчиво пробормотал Путин. - Хотя в целом Иван Грозный был, конечно, прав... Дорогие товарищи! Мои великие советники, которых вы, безусловно, знаете, советуют мне подвергнуть всех вас сложным психологическим тестам на верность, чтобы выявить среди вас агента укропов, так что давайте начнем. Лавров!

- Владим Владимыч, - поспешно сказал Лавров. - Если вам Екатерина Вяликая насоветовала каких-то глупостей, то совсем не обязательно...

- Раздевайся, - ледяным тоном велел Путин, доставая из сейфа костюм коня. - И вот это надень.

Лавров, хныча, принялся переодеваться в коня.

- Странный тест какой-то, - пробурчал Пригожин. - Зачем Лаврова одевать конем? Это же масло масляное.

- Разрешите хоть покурить напоследок, - сказал глава МИДа, прилаживая лошадиную голову.

- Погоди, сейчас у Катьки спрошу, - сказал Путин, посоветовался с пустотой и воскликнул: - Нет, нельзя! Капля никотина убивает ло...

Но Лавров уже затянулся, раскашлялся и через минуту упал мертвый рядом с заблеванным трупом Маргариты Симоньян.

- Вот кляча педальная, - раздосадованно сказал Путин, - это же была простая формальность, тест на командный дух, неужели так сложно было...

- Испытай меня, командир, дон! - воскликнул Кадыров. - Я, дон, любой приказ, дон, даже самый трудный, дон, казалось бы нивазможный, дон...

- Что ж, будь по-твоему, - сказал Путин. - Вот тебе особо трудное задание.

С этими словами он вывел из шкафа белую овцу и легонько подтолкнул ее к Кадырову. Овца была чудо как хороша.

- Не, ну это нечестно, - хихикнул Пригожин. - Это же какие-то пчелы против меда...

- А вот ны хачу! - внезапно закобенился Кадыров. - Ны хачу, дон, и все. Этот нипрыятный стериатип аскорбляет меня ны на шутка, и я хачу заявыть по этому поваду свой рышительный...

- Ну как хочешь, - неожиданно легко согласился Путин. - Уважаемый патриарх Кирилл, прошу вас, приступайте.

Патриарх Кирилл вздохнул, перекрестился, сотворил молитву, задрал рясу и решительно воссоединился с овцой. Овца заорала.

- Чего орешь, сатана! - прикрикнул на нее Кирилл. - Не нравится особый путь России? А когда раскол фанарский в православнном мире устраивала, когда Донбасс восемь лет бомбила и Москву сжигала, когда саму культуру русскую уничтожала, - тогда нравилось?!

- Эй, эй, уважаемый патриарх, вы чего делаете?! - опомнился Путин. - Задание заключалось совершенно в другом! Прекратить немедленно!

- Нет уж, увольте-с! - проворчал Кирилл, тяжело дыша.

Внезапно побагровевший Кадыров, изрыгая гортанные проклятия, выхватил кинжал, подскочил к патриарху, схватил его за бороду и перерезал ему горло прямо в момент наивысшего торжества русского православия.

- Кадыров, - потрясенно пробормотал Путин, - ты чего... Ты зачем?!

- А чыго он, дон, овцу мою осквэрнил? - ревниво прорычал Кадыров. - Она мне, можно сказать, как дочь.

- Так чего ты отказывался тогда? - удивился Путин.

- А вам что, трудно было мэня нэмножко поуговаривать? - обиженно сказал дон. - Я что, должен был вот так сразу падтвэрдить неприятный стерыатип, что...

В следующий миг заплаканная овца зарычала, подскочила к Кадырову и вырвала зубами его неприятный стереотип. Хлынули потоки крови, дон упал на пол рядом с остальными трупами и задергался в предсмертных конвульсиях.

- Ах ты коза драная! - возмутился Пригожин и, вскочив, схватился за кувалду, но не тут-то было: какой-то черт ибаный намазал ее солидолом, и когда глава "Вагнера" изо всех сил рванул кувалду с пола, любимый инструмент выскользнул у него рук и проломил ему голову.

Шойгу, все это время с хитрецой наблюдавший за заклятым врагом, счастливо захохотал, и от этого дунул в резиновый "Хаймарс" сильнее, чем нужно. Макет оглушительно взорвался. Оторванная ударной волной голова министра так называемой обороны описала в воздухе дугу и упала в общую кучу.

- Эй, эй, товарищи, полегче... - запоздало пробормотал Путин. - Я же так никогда предателя не найду... Эй, есть тут кто живой? Медведев, ты где?

Сзади зловеще вжикнула гармошка. В следующий миг ее растянутые меха обвились вокруг горла Путина и стали стремительно сжиматься, исполняя главную русскую песню "Триста тридцать три".

- Триста тридцать три, с ночи до зари! - пыхтел Медведев, изо всех сил напрягая накачанный водкой мышцы. - С ночи до зари триста тридцать три! Это тебе за Симоньян. У нас с ней только начало наклевываться, а ты, со своими голосами в голове...

Заметив, что Путин уже умер, Медведев устало выбросил гармонь, плюхнулся в президентское кресло, порылся у Путина в сейфе, достал бутылку водки с биркой "Тест для Медведева" и в три больших глотка осушил ее до дна. Поставив пустой штоф на стол, он обнаружил перед собой воображаемого Иосифа Кобзона. В руках тот держал резиновые маски Ивана Грозного, Екатерины и Петра Первого.

- Привет, - сказал Кобзон. - Хочешь совет по выявлению украинского шпиона?

- Погоди, так все это время это был ты? - запоздало догадался Медведев. - И Иван Грозный, и...

- Ну, можно и так сказать, - признался Кобзон. - Знаешь, как мне там без вас скучно... Ну, точнее, было скучно. Да, и без тебя тоже. Короче, слушай, что надо делать...

...На следующий день Медведева нашли повешенным.

Василий Рыбников