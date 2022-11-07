В Главном военном храме министерства так называемой обороны России проводили обряд экзорцизма: в заместителя главы совбеза РФ Дмитрия Медведева вселился иблис. Медведев лазил по стенам церкви, как обезьяна, и шипел страшные богохульные непотребства, пытаясь сбежать, но все двери храма были предусмотрительно заперты. Президент России Владимир Путин просил патриарха Кирилла сделать все побыстрее.

Вот вы, Владим Владимыч, когда вас в третьем классе пьяный физрук в подсобке в "Союз мяча и орала" в первый раз принял, о чем думали?

- А подле себя посадишь, князь? - хитро поинтересовался Кирилл у Путина, кидаясь в Медведева просвирками, от которых тот, впрочем, ловко уворачивался. - Во все времена на Руси патриарх сидел возле князя русского яко соправитель и окормлял его аки горлицу.

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- Бугага! - захохотал Медведев, скидывая с алтаря икону святого Геббельса. - Давай, Вова, открывай свою горлицу, тебя уже и так туда всем миром окормили, пусть еще патриарх потешится, он всегда хотел.

- Ничего я не хотел! - закричал Кирилл, покраснев.

- Еще как хотел! - подначивал его Медведев. - Не забывай, я иблис, я вас, козлов, всех насквозь вижу. Вот вы, Владим Владимыч, когда вас в третьем классе пьяный физрук в подсобке в "Союз мяча и орала" в первый раз принял, о чем думали?

- О вяличии, - признался Путин, зачем-то сплевывая. Язык его начал заплетаться. - Думал, что вырасту большой, и всем покажу, и все такие как увидят, и...

- Не смотрите ему в глаза! - крикнул Кирилл. - Он вас гипнотизирует! Вы можете сболтнуть лишнего!

Пользуясь всеобщим замешательством, Пригожин подкрался к Медведеву сзади и окатил его святой водой из ведра. Медведев засмеялся. Несколько капель воды попали на Путина. Лицо его зашипело и пошло волдырями, а из штанины высунулся хвост, который Путин, впрочем, быстро втянул обратно.

- Чем ты его облил?! - рявкнул Путин, законопачивая дымящуюся дыру в щеке силиконовым клеем.

- Так святой водой же, - пожал плечами Пригожин.

- Где ты ее вообще в этом храме взял, придурок! - возмутился Путин. - Водкой надо было обливать, может, он бы тогда одуплился до своего обычного состояния.

- Ммм, мне не послышалось, вы, кажется, сказали "придурок"? - вежливо улыбнулся Пригожин.

- Конечно послышалось, - быстро сказал Путин и, повернувшись к Медведеву, заговорил с надрывом: - Дима! Дима! Ты слышишь меня?

Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями. Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов!

- Конечно, он тебя не слышит, - хихикнул Медведев, бочком подкрадываясь к главной святыне Храма - фуражке Гитлера. - Попробуй Байдену позвонить. Ах, постойте-ка, он же, когда из Кремля звонят, трубку не берет, бугага!

- Дима, Дима! Сопротивляйся! - крикнул Путин. - Если ты слышишь меня, сопротивляйся! Помнишь, как однажды в кремлевском спортзале мы трогали друг друга за пи...

- Не смотрите ему в глаза! - снова рявкнул Кирилл.

- Дима, ты же помнишь, с кем мы боремся? - не унимался Путин. - Наша цель - остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал, - Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель - погибель.

- Харэ п#здеть! - засмеялся иблис и рванулся было к фуражке Гитлера, но как-то неловко, как будто что-то внутри него сопротивлялось. Шойгу опередил его, в отчаянном броске перехватил фуражку и покатился с ней по полу, как футбольный вратарь.

- Моё! Моё! - крикнул Шойгу, покрывая фуражку мелкими сухими поцелуями. - Моя прелесть!

- Фашисты сраные, - проворчал иблис, вытирая со лба испарину трусами Евы Браун. - Сатанинское отродье.

- Дима, борись! - не обращая внимания на чудовищно несправедливые оскорбления вероломного джинна, продолжал Путин. - Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями. Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов!

Иблис закряхтел, хищные черты его лица разгладились, и сквозь них проступило знакомое дебильное выражение Дмитрия Анатольевича Медведева.

- Дай... Водки... - прохрипел Медведев.

- Водки! Я же говорил! Дайте ему кто-нибудь водки, быстрее! - закричал Путин.

- Так а нету водки, - пожал плечами Пригожин. - Это ж типа якобы храм.

- Так сбегай принеси! - рявкнул Путин.

- Мне только что послышалось, будто бы вы послали меня за водкой, словно "шестерку", - неприятно улыбнулся Пригожин. - Так странно, правда?

- Да, странно, - выдавил из себя Путин, скрипя зубами, и обвел присутствующих взглядом. - Эээ, Золотов, не в падлу...

- В падлу, - сказал Золотов.

- Я схожу, - сказал Шойгу, взял у Путина ключ и побежал к выходу. Пригожин, Золотов и Кадыров, глядя ему вслед, обидно захихикали.

- Просрал ты все, Вова, - радостно сказал иблис. - П#зда близенько, правда, Рамзан?

- Дон, - сказал Кадыров смущенно, - дон-дон.

В храм вернулся Шойгу, таща за собой какого-то молодого витязя. Витязь едва держался на ногах.

- Вот! - радостно сказал Шойгу. - Встретил у ларька героя России, освободителя Украины, звать Станислав Ионкин. Он здесь проездом из госпиталя обратно на фронт, помолиться хочет, свечку поставить.

- Водку давай, - мрачно сказал Путин, не обращая внимания на витязя.

- Станислав, доставай водку! - возбужденно скомандовал Шойгу, протягивая руку.

- Дык нету, - сказал Станислав. - Дык выпил же, чаво же.

- Ах ты мудак, - сказал Путин, имея в виду Шойгу.

- Кто мудак? Я мудак?! - возмутился Станислав Ионкин, выхватил из кармана многоцелевую ракетницу, трижды шмальнул в Путина, но промахнулся и попал в потолок. Четвертая ракета попала в лоб Медведеву. Голова Медведева качнулась назад, из нее, изрыгая проклятия, вылетел иблис и сиганул в витраж.

От фейерверка храм вспыхнул, как спичка.

- Атас, братва! - крикнул Пригожин. - Шойгу, дай ключ от выхода.

- Станислав, доставай ключ, - скомандовал Шойгу, протягивая руку. - Помнишь, я тебе давал его подержать, пока водку покупал.

- Дык нету, - сказал Станислав. - Дык скурил же, биомать. Ищо думаю, чавойта сигарета такая нипаанятная, будта ключ курю.

Лицо Путина от жара стекало ему за шиворот силиконовыми струйками. Исцеленный Медведев подошел к нему сзади и положил руку на плечо.

- Против нас сегодня часть умирающего мира, - доверительно сказал он. - Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких...

Сверху на них обрушился пылающий потолок.

Василий Рыбников