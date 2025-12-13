Для того, чтобы сохранить мягкость полотенец, их нужно правильно стирать.

Часто после стирки и высыхания полотенца на ощупь, как наждачная бумага - вытираться ими неприятно, и приходится исправлять ситуацию. Хозяйки начинают замачивать их в уксусе, перестирывать, но это не всегда помогает. Оказалось, что нужно перестать наливать кондиционер в машинку и перейти к другому средству.

Как стирать махровые полотенца, чтобы были мягкие и пушистые - лайфхак

Телезвезда Линси Кромби, известная как "Королева чистоты", объяснила, почему махровые полотенца после стирки жёсткие и что с этим делать - об этом пишет издание Express. По ее словам, если вы используете кондиционер-ополаскиватель, химические вещества накапливаются в волокнах ткани, из-за чего она грубеет. То же самое происходит у хозяек, которые пользуются порошком для стирки, поэтому всегда лучше наливать в машинку гель.

Далее она объяснила, как стирать полотенца в машинке, чтобы они были мягкими, и вам больше не пришлось "танцевать с бубном", чтобы вернуть ткани пушистость. Телезвезда советует альтернативное средство, которое гораздо лучше кондиционера - это белый уксус. Этот ингредиент, который есть на кухне любой хозяйки, помогает расщеплять волокна и "вытаскивает" из них накопившиеся химические компоненты порошков и гелей.

Кромби детально рассказала, как стирать полотенца, чтобы они были мягкими, с уксусом - она уверена, что во время стирки нужно заливать от половины до целого стакана этой жидкости, добавлять гель и запускать машинку в привычном режиме. Интересно, что уксус также разъедает неприятные запахи и застарелые пятна, так что это универсальное средство прекрасно подойдет для очищения ткани и ее смягчения. Так что, используя столовый уксус вы получите действительно свежие полотенца.

После того, как машинка закончит стирать, вы должны достать полотенце из барабана и несколько раз хорошенько его встряхнуть, чтобы "взбить" ткань и ворс, распушить волокна. Сушить ткань лучше всегда при низкой температуре в машинке, в комнате или на свежем воздухе.

Кромби добавила, что полотенца нельзя стирать вместе с другими вещами - лучше загружать их в барабан отдельно, а также никогда не перегружать саму стиралку. Чем больше будет свободного места - тем лучше ткань отстирывается от пятен и неприятного запаха. Впрочем, последний совет касается не только полотенец, но и любой одежды - всегда проверяйте, чтобы барабан был заполнен максимум на половину или 1\3.

