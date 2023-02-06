Через год после начала Вяликой Отечественной Специальной Военной Операции по демилитарицификации Украины президент России Владимир Путин так ничего всерьез и не начал, из чего лишний раз следует, что у России в рукаве действительно есть что-то такое большое, что аж застряло. Чем же Путин на днях так убедительно угрожал нацистской Европе в Сталинграде, кроме, собственно, Сталинграда?

"Мы свои танки к их границам не посылаем, - с завистью сообщил тогда Путин, - но нам есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать". Понимать что?..

Уже сейчас понятно, что таким образом Путин всех заранее переиграл, и только Шольцу невдомек

Ну, во-первых, исторический контекст. Ведь все знают, что самым большим страхом Западной Европы является опасение, что в какой-то момент Путин откажется освобождать ее от коричневой чумы. Всегда освобождал, а вот сейчас скажет: а не хочу, потому что вы, сволочи, наконец-то доигрались. Как сообщают разведывательные беспилотники Дмитрия Рогозина, по этому поводу в европейских столицах уже сейчас царит паника, ведь фашизма они у себя опять развели на три чумы, а русские спасать их все не идут - погрязли в боях за Сако, Ванцетти, Зорян, Шкиряк и другие крупные населенные пункты будущего братского народа. Разумеется, президент России давно уже мог победить Украину и помочь Европе избавиться, в частности, от бесноватого Шольца, но он не торопится, потому что сначала нужно преподать Западу урок.

Уже сейчас понятно, что таким образом Путин всех заранее переиграл, и только Шольцу невдомек. "Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками биндеровцев!" - констатирует Путин, и только очень наивный человек может подумать, что российский президент в душе этому не рад. Ведь танки с немецкими крестами - это лучшее, что случилось с Россией за всю ее историю. Тридцать лет Владимир Владимирович Путин и его друзья онанируют на эти танки. Благодаря этим танкам Россия ощутила такое вяличие, что можно уже и святых не выносить.

Нынче российская военная промышленность полным ходом осваивает производство "коктейля Медведева"

Что же касается того, что у Владимира Владимировича есть чем ответить и кроме брони, то да, есть, еще бы. Так, уже сейчас у каждого русского бойца на передовой, кроме женских прокладок на случай ранения, имеется презерватив, завезенный через Грузию параллельным импортом, а у каждого командира роты - банка с краской (краски в России, правда, тоже осталось мало, поэтому ее выдают командирам под роспись). Если подобраться к танку с немецким крестом на бросок гондона с краской, крест можно очень сильно заляпать, и как тебе такое, Олаф Шольц? Есть у России чем ответить, а?

Нынче российская военная промышленность полным ходом осваивает производство "коктейля Медведева" - адской смеси, которой, по слухам, Дмитрий Медведев упарывается всякий раз перед тем, как написать в свой "телеграм", как и куда его вострубил очередной ангел Апокалипсиса. Точный состав "коктейля Медведева" держится в строгом секрете (в русском народе завистливо шепчутся про кротовуху, крысиные слюнки, молочко олигарха Малофеева, пикантный карбид и прочие забористые вещи), и немудрено, потому что "коктейль Медведева" настолько крут сам по себе, что не требует даже поджигания. Достаточно бросить бутылку с этой адской смесью в немецкий танк, и сидящие в нем биндеровцы сойдут с ума и сами сдерут с себя татуировки со свастиками. Остальное доделают "вагнеровцы" с не имеющими аналогов кувалдами. (К сожалению, заместить производство кувалд российскому кувалдпрому пока не удалось, ждут поставок из Китая, но это будет быстро.)

В России закипела работа по созданию собственного воздушного шара

Что же касается глобального стратегического ответа, то его России подсказали американцы. Два последних дня российские СМИ, захлебываясь от восторга, в круглосуточном режиме рассказывали о том, как над Америкой летает китайский воздушный шар-разведчик, который американцы не могут сбить. Ужасный позор, которым покрыли себя жалкие пиндосы, привел Россию к состоянию, близкому к победе в вяликой отечественной войне, и даже когда упомянутые пиндосы, дождавшись, когда зонд окажется над водой, чтобы его обломки ни на кого не упали, жахнули по нему ракетой, российские масс-медиа заявили, что сбит китайский шар плохо, не с первого раза, случайно, как-то нерешительно и что Байден старый маразматик.

С этого момента в России закипела работа по созданию собственного воздушного шара. Проблема была в том, что все запасы российской резины ушли на боевые гондоны, но русские проявили традиционную смекалку. Сегодня весь русскоязычный твиттер заполнен фотографиями лавинообразно растолстевшего Рамзана Кадырова. Люди недоумевают, не надул ли его Путин насосом, как жабу, и если да, то зачем?

А затем, вестимо, что правильно надутый Кадыров может стать очень мощным ответом Путина обнаглевшему Западу. Повиснув, в частности, над Берлином, как тот китайский шар, традиционно обдолбанный Рамзан Ахматович сможет диктовать Шольцу волю Путина, а если его взорвать, пол-Германии погибнет от передоза!

А вот нечего было в Украину танки с крестами посылать. Не с теми связались, фашисты проклятые.

Василий Рыбников