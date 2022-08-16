Гаденькие методы так называемой Европы, живо обсуждающей нынче визовые репрессии против русских людей, вызвали справедливое негодование со стороны Очень Хороших Русских Людей - прекрасных будущих строителей Прекрасной России Будущего, которых до победы Украины над Плохой Россией Прошлого надо накормить и спрятать в какой-нибудь богатой стране, а то хуже будет.

Причины, по которым Европа обязана благодарно принимать Очень Хороших Русских Людей, настолько очевидны, что об этом, право, даже смешно говорить, ведь если надо такое говорить, то это просто какой-то испанский стыд, и каждый Очень Хороший Русский Человек по этому поводу может с полным правом сказать: "Почему не хотят нас впускать европейцы, а стыдно при этом мне?".

Дорогие европейцы, если вы хотите оставить "хороших русских" свергать Путина в России, то тогда перечисляйте деньги за газ не Газпрому, а на личные счета "хорошим русским"

К счастью, русские люди не ведают стыда как такового, поэтому аргументы за то, что уж их-то совершенно точно, в отличие от некоторых, ни в коем случае нельзя лишать европейских виз, у них имеются в избытке, достаточно лишь бегло заглянуть в русскоязычный твиттер. Очень Хорошие Русские очень хорошо знают свои права и не стесняются смело отстаивать их перед европейской бюрократией и злорадствующими украинскими националистами. Вот краткий перечень этих неопровержимых аргументов.

1. За что я должен извиняться перед украинцами? Если вы такой тупой, то я уже извинился, отлистайте ленту на полгода, мне теперь каждый день извиняться, что ли, вы больной, что ли, сейчас в бан отправлю, сможете заодно на Майдане попрыгать. Кстати, как вы думаете, если вы сейчас попрыгаете на Майдане, Путин уйдет?.. Почему же вы решили, что если я попрыгаю на Красной площади, то он уйдет? Это вам с жидким Януковичем вашим повезло, а Путин от горящих покрышек в Ростов не убежит. Путин крутой.

2. Ну хорошо, допустим, русским ватникам Европа въезд запретит, а как быть с украинскими вышиватниками? Просто спросил.

Русские люди - гораздо большие жертвы, чем украинцы, потому что русских еще и оклеветали

3. То есть получается, что украинских баб, не желающих защищать родину, в Европе принимают с распростертыми объятиями, а русских, значит, надо выслать в Россию, как евреев в концлагерь, мол, пусть свергают Гитлера сами? Да это же нацизм. Это хуже нацизма.

4. На фоне такой подлости со стороны старой Европы Путин, честно говоря, выглядит уже не так отвратительно - он хотя бы не притворяется хорошеньким.

5. "Чтобы победить фашизм, нужно думать как фашист", - решили европейцы и вернули коллективную ответственность, унтерменшей и шовинизм. А вот газ у Путина покупать не перестали! Дорогие европейцы, если вы хотите оставить "хороших русских" свергать Путина в России, то тогда перечисляйте деньги за газ не Газпрому, а на личные счета "хорошим русским", шлите экипировку для уличных боев не Росгвардии, а "хорошим русским". Не хотите? Давайте визы, и мы не будем открывать этот ящик.

6. Отмена европейских виз для демократически настроенных русских - самое большое злодеяние Путина, хуже того - это его победа. Высланный в Россию русский не будет больше испытывать симпатию к европейским ценностям, а наоборот. Не удивляйтесь потом, если вы увидите его в танке на улицах Варшавы. И перед тем, чтобы нажать ядерный рычаг, он тоже вряд ли остановится. Вы этого хотите?

7. Самое мерзкое, что сделал Запад, - позволил провести в России Чемпионат мира по футболу после аннексии Крыма. Именно Запад, а не русские, взрастил в России фашизм своим потворством. Нечего перекладывать с больной головы на здоровую. Истинный спонсор террориста - Запад. Русские люди - гораздо большие жертвы, чем украинцы, потому что русских еще и оклеветали.

8. Так кто же больше виноват - террорист или его западные спонсоры? Так ли уж неправ Путин, развенчивая лицемерие Запада? Поневоле задумаешься, а тут еще с визой проблемы.

9. Поймите же, наконец, что тех, кто так или иначе, в любой форме, противостоит путинскому режиму и его войне, совсем не визы беспокоят! Оппозиционно настроенным людям России надо знать, что их видят и поддерживают европейские демократии. Теперь мы видим, что это не так - мы для них не существуем. Им нужны только природные ресурсы России. Очевидно, они проводят против оппозиционно настроенных людей России политику сдерживания и пещерной русофобии.

10. Путин прав во всем.

11. Россия освободила мир от коричневой чумы.