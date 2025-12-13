Это уже второй такой инцидент за последние дни.

В субботу, 13 ноября, российский беспилотник нанес целенаправленный удар по турецкому судну VIVA в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Отмечается, что судно направлялось по "зерновому коридору" в Египет с грузом подсолнечного масла. По информации военного ведомства, удар был нанесен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, но вне пределов действия украинской ПВО. На судне находилось 11 граждан Турции.

"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки экипаж не пострадал, и судно направляется в порт назначения в Египте.

ВМС также опубликовало кадры с последствиями попадания дрона в судно.

Война в Черном море

Как писал УНИАН, с конца ноября украинские дроны по меньшей мере трижды атаковали танкеры российского "теневого флота", когда те направлялись в Россию на загрузку. Последняя такая атака состоялась 10 декабря, когда морские дроны СБУ ударили по танкеру Dashan. По данным западных СМИ, такие "кинетические санкции" против российского нефтяного сектора были согласованы с администрацией Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин публично обещал отомстить Украине за эти удары. Накануне российский "Шахед" атаковал турецкое грузовое судно в порту Черноморска.

После украинской атаки по российским танкерам МИД Турции выступил с резким заявлением о недопустимости эскалации войны на море. После вчерашней атаки России уже на турецкое судно МИД Турции вышло с новым заявлением похожего содержания.

