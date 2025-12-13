Было использовано сотни килограммов взрывчатки.

Украинские военные уничтожили трубу, по которой российские оккупационные войска проникали в Купянск Харьковской области.

Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он рассказал, что полк зашел на то направление еще в апреле. Впоследствии военные нашли нетипичный маршрут, которым пользовался противник.

"В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль", – пояснил Федоренко.

Поэтому военные начали системную работу по уничтожению этой трубы. По словам Федоренко, для ее поражения было использовано три тонны взрывчатки. Позже к операции присоединились смежные подразделения.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" также поделился кадрами с уничтожением трубы:

Напомним, что в сентябре Федоренко сообщал, что ВСУ затопили трубу, по которой РФ перебрасывала войска под Купянск. Хотя тогда он отметил, что это временное решение, которое не решает саму проблему.

Война в Украине: другие новости

По данным аналитиков проекта DeepState, российские оккупанты продвинулись возле трех сил в Донецкой области. Речь о населенных пунктах Ровно, Выемка и Васюковка.

Тем временем россияне продолжают терроризировать гражданские суда в Черном море. Враг нанес удар по турецкому кораблю, который направлялся в Египет. Он перевозил подсолнечное масло, сообщили в ВМС ВСУ.

