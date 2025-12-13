Вступление Украины в ЕС может стать частью большого соглашения об окончании войны.

В Еврокомиссии одобрительно отозвались о включении в план мирного соглашения пункта о членстве Украины в ЕС. Однако отметили, что это лишь черновик, и в итоге понадобится согласие всего блока. Соответствующее заявление в интервью DW сделала еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Она в частности прокомментировала информацию о том, что последняя версия мирного плана предусматривает вступление Украины в ЕС не позднее начала 2027 года.

"Я очень рада, что в этом мирном плане говорится о вступлении Украины в ЕС. Сейчас это первый черновик. Посмотрим, что получится в итоге", - отметила Кос.

Она подчеркнула, что вступление Украины в Евросоюз пока остается открытым вопросом, поскольку многое зависит от темпов проведения реформ в Украине.

"И это также связано с тем, что скажут наши страны-члены, когда мы будем готовы принять Украину. В какой-то момент придется найти единодушие", - сказала еврокомиссар.

Членство Украины в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, накануне в западных СМИ появилась информация, что последняя версия черновика мирного плана для Украины якобы содержит пункт о вступлении Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года.

Между тем европейские чиновники и дипломаты на условиях анонимности выразили журналистам свое удивление и даже возмущение предложением столь жестких сроков. Они считают, что США навязывают Украину Европе, игнорируя мнение самих европейцев.

