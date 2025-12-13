Американская промышленность больше не способна их воспроизвести, что обнажает проблемы оборонной логистики и инженерной школы США.

В США возникла неожиданная проблема в оборонной логистике: американская промышленность больше не способна производить тяжелые 150-тонные железнодорожные вагоны-платформы, которые используются для перевозки межконтинентальных баллистических ракет Trident D5 и основных боевых танков M1 Abrams. Об этом сообщает Defense News.

Речь идет о шестиосных платформах DODX 40000, которые находятся на вооружении армии США более 50 лет. Они имеют собственную массу около 150 тонн, способны перевозить до 140 тонн груза и являются единственным типом вагонов, позволяющим транспортировать сразу два танка Abrams или ракеты Trident с боевыми частями.

По данным издания, эти вагоны были спроектированы еще в период холодной войны с повышенными требованиями к надежности и плавности хода. Однако сейчас они критически изношены и требуют замены. В то же время американская промышленность потеряла как производственные компетенции для создания новых платформ этого типа, так и возможность изготавливать ключевые комплектующие.

Видео дня

Проблема осложняется тем, что для таких вагонов не нужны сложные технологии - только усиленный каркас, ходовая часть и тормозная система. Несмотря на это, оборонный сектор США оказался не готов быстро восстановить их производство.

Как добавляет портал Defence Express, ситуацию усугубляет и состояние железнодорожной инфраструктуры: значительная часть путей в США находится в неудовлетворительном состоянии, что делает использование устаревших платформ еще более рискованным. В то же время Счетная палата США (GAO) отмечает, что Пентагон до сих пор не определил количество подразделений, ответственных за военные железнодорожные перевозки, и не ввел эффективных механизмов контроля качества логистики.

Аналитики указывают, что эта история является показательной для общего состояния американской инженерной школы: даже при наличии передовых "флагманских" проектов в сфере вооружений, проблемы с базовыми, но критически важными компонентами могут серьезно влиять на обороноспособность.

США наращивают оборонный потенциал - о чем говорит бюджет

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2026 финансовый год с общим военным бюджетом в 900 млрд долл., из которых 800 млн долл. предусмотрены для поддержки Украины.

"Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, поддерживают союзников и обеспечивают, чтобы США оставались самой мощной армией мира", - заявил перед голосованием спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Вас также могут заинтересовать новости: