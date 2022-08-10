Вчера на русском народном военном аэродроме под крымскими Саками был зафиксирован отдельный случай отрицательной тишины, сопровождавшийся поднятием клубков воздуха с обратной прозрачностью, а также голубым огоньком, не причинившим вреда ни одной единице техники. Несмотря на кажущуюся незначительность этого, на первый взгляд, рядового происшествия, стоит остановиться подробнее на том, какую колоссальную геополитическую выгоду принесло России столь положительное головотяпство.

Как сообщают российские СМИ, при виде хлопка русские туристы на пляже не только ничего вокруг не испугались , но и пустились в пляс, кто ползком, а кто и рачком, в сторону Керчи, а та дура на видео , которая кричала: "Мамуль! Мамульчка! Над свальвть атсюд, над ехть, эт какой-та трэш, пака ни позн, мама!" - оказалась из Украины, проститутка и пляжная воровка, самогонщица притом. Неудивительно, что она пришла в ужас, лично убедившись, как крепки позиции России на полуострове и сколь надежно русское Певео. Кроме того, как утверждают источники русских военкоров, девка эта была дочка Зеленского, и на самом деле она кричала не "мамуль", а "папуль"...

Так неосторожное, казалось бы, обращение русских летчиков с огнем позволило России добиться крупной геополитической победы в Крыму и окончательно деморализовать и без того деморализованную верхушку власти несостоявшейся Украины!

Хлопок не принес России никаких убытков, особенно в живой силе. "Пара пострадавших пришли в больницу своим ходом, - пишет российская пресса. - Причем уже в Симферополе", через тридцать секунд после взрыва, тупо в окно, и очень быстро вышли с другой стороны; также среди раненых на аэродроме оказался один ребенок - Министерство так называемой обороны РФ, говоря о несоблюдении правил пожарной безопасности, как бы намекнуло, что именно этот ребенок, собственно, и курил, потому что какой же взрослый русский летчик будет курить бомбу, а вот русскоязычному ребенку только дай, ну вот и поделом.

Нельзя исключать головотяпство журналистки Маргариты Симоньян: возможно, она жарила на аэродроме бобра, бобер загорелся

Однако ошеломительность военной победы России на аэродроме "Саки" говорит о том, что в этой истории не все так просто. Конечно, на первый взгляд, нельзя исключать головотяпство журналистки Маргариты Симоньян: возможно, она жарила на аэродроме бобра, бобер загорелся, Маргарита инстинктивно отбросила его, попала в форточку склада боеприпасов, бобер сдетонировал. Это мог быть благородный русский зэк, которых сейчас массово мобилизуют на спецоперацию . Известно, что как только у благородного русского зэка появляется свободное время, он сразу начинает варить чифирь самодельным кипятильником: взял два "калибрика", к розетке подключил, в бочку с солярой кинул - и вечер в хату. Это мог доплыть до Сак и покурить на завалинке знаменитый матрос, успешно скуривший в свое время крейсер "Москва". Это могла быть, в конце концов, компания "Аэрофлот", нынче активно занимающаяся разборкой самолетов на запчасти, которые нельзя купить из-за санкций, а на аэродроме "Саки" самолетов было много, разбирай не хочу, ну и спалили потом все, чтобы враги не догадались.

Единственная причина, по которой точно не мог сгореть русский народный аэродром "Саки", - это действия украинской армии, потому что украинская армия ни на что не годна, а у России мощное Певео.

Таким образом, сам собой напрашивается вывод, что ниточка от этой блестящей геополитической операции российских воздушно-косметических сил тянется на самый верх, а именно к заместителю главы российского Совбеза Дмитрию Медведеву. Как заявил на днях бывший депутат Государственной Думы РФ господин Пономарев, "Путин потрахивает господина Медведева в уголке, и это, собственно, является фактором лояльности". А ведь трудно найти более подходящий уголок для потрахивания Медведева, чем военный аэродром в живописном Крыму, имеющем такое сакральное значение для русских православных ритуалов!

Владимиру Владимировичу Путину и господину Медведеву осталось лишь подобрать себе новый сакральный уголок

Безусловно, в ходе оскрепления Медведева Владимир Владимирович, будучи человеком очень опытным и ответственным, неукоснительно соблюдал все противопожарные предосторожности, а вот Дмитрий Анатольевич - паренек вялый, к тому же, как свидетельствуют очевидцы , "все время бухой": закурил, уснул, хлопок...

Вот так оно и вышло, что все что ни делается - к лучшему! И теперь, когда все обстоятельства жеста доброй воли, продемонстрированного русским военным аэродромом "Саки", установлены, Владимиру Владимировичу Путину и господину Медведеву осталось лишь подобрать себе новый сакральный уголок для сеансов дальнейшего закрепления фактора лояльности. При всем богатстве выбора альтернатив Керченскому мосту в этом плане, конечно же, нет.

Василий Рыбников

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