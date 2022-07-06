В алтайском федеральном бункере президента РФ варили настоящий Русский Борщ из борщевика, пырея и курника с мойвой. Спикер МИД Мария Захарова с саркастической улыбкой, полной презрения к хахлам, ковырялась в дымящемся туеске топором, из которого недавно готовили посконно русскую кашу с тиной Канделаки. Над туеском поднимался старческий запах шерстяных носков министра Лаврова. У Лаврова мерзли ноги.

- А сейчас добавим немножечко специй, - торжественно объявила Мария и добавила специй. Запах носков Лаврова усилился. - Ммм, вкусно и точка! Попробуйте борщецу, Владим Владимыч.

Впечатлительный Медведев забулькал и выскочил в соседнюю комнату, откуда в следующее мгновение раздался такой звук, как будто замглавы Совбеза засунул голову в помойное ведро, застрял и выразил там всю свою ненависть к козням Запада, в первую очередь НАТО.

Ненависти в Медведеве накопилось много.

- А между тем, чего-то не хватает, - задумчиво сказал Путин, отхлебнув из туеска. - Давайте кинем туда мальчика для бульону, репей и ложноножку. Я возьму с собой все это на саммит Большой Двадцатки, и все сразу поймут, что хахлы со своим ЮНЕСКО никогда не умели готовить исконный Русский Борщ.

- Ни в коем случае, - решительно сказал Лавров. - Вас там убьют, вы же знаете, НАТО не остановится ни перед чем, ведь даже здесь... Кстати, где мои носки?

Путин тревожно выглянул в перископ. На поверхности вокруг бункера в клубах дымовой завесы ездили специальные сухопутные баржи с зеркалами для отражения лазерных лучей НАТО, по которым украинские националистические боевики наводили свои "Химарсы", обстреливая детей Донбасса и лысых русских старичков. Где-то вдали догорал военный склад, сдетонировавший от ракеты "Панциря", ошибочно выпущенной по ракете другого "Панциря". На пороге лаборатории для сдачи обязательных анализов перед посещением верховного бункера снова поскользнулся и упал патриарх Кирилл. Зеркальная баржа переехала ему ноги. Жизнь шла своим чередом.

- Вот все говорят, что я будто бы пытался покончить жизнь самоубийством вследствие собственной никчемности, - непринужденно сказал Медведев, возвращаясь из блевательной комнаты, - так это неправда, потому что я не смог попасть себе в голову, и...

- А ну стоять! - рявкнул Путин. - Ты анализ на глисты сдал?

- А зачем? - остолбенел Медведев на пороге. - Я же сейчас на минуточку только выходил.

- В эту комнату входят только после анализа на глисты, - злорадно напомнил ему Шойгу. - Я вот сегодня, например, уже три раза сдавал.

- Так и я три раза сдавал, и все на отлично! - возмутился Медведев. - А некоторые, между прочим, до сих пор ягелем подтираются.

- А некоторые мышей едят, - буркнул Шойгу.

Захарова, как раз украдкой подносившая ко рту мышь, вздрогнула и поспешно бросила ее в Русский Борщ. Сакральное блюдо русского народа стало еще вкуснее.

- Ладно, Дмитрий Анатольевич, раз вы такой у нас отличник, не расстраивайтесь, а то еще застрелитесь, - неожиданно сжалился Путин. - Разрешаю ограничиться точечным мазком, только так, чтоб я видел, а то знаю я вас, шельмецов.

- Разрешите провести анализ? - внезапно оживился молчавший до сих пор философ Дугин. - У меня как раз с собой специальный вантуз. В нынешние тяжелые времена, когда хахлы овладели древним местом силы на острове Змеиный, сожгли храм Аполлона и теперь управляют мировой историей, насылая на Русь толпы гомосексуализирующих мулатов НАТО, долг каждого православного схимника...

- Давай начинай уже, - поморщившись, сказал Путин. - Дмитрий Анатольевич, попрошу вас немедленно снять штаны.

Медведев с неохотой снял штаны, и Дугин взял у него глубокий, сильный мазок.

- Ааа! - заорал Медведев.

- А вы как хотели? - прогудел в ответ Дугин, делая серию мазков. - А если бы на моем месте были мулаты НАТО?.. Не ошибитесь, Дмитрий Анатольевич, Великая Россия ведет смертельную схватку с Западом, но какова цена, если проиграем?

- Ааа! - снова заорал Медведев. - И какова же она, ааа?!

- Это будет означать, - объяснил Дугин, не прекращая орудовать вантузом в недрах Медведева, - что солдаты НАТО, большинство из которых мулаты, ходят от дома к дому по всей России, анально насилуя всех и каждого по приказу своих хозяев!.. Ладно, давай теперь ты у меня тоже анализы возьми, а то мало ли что.

- Это не обязательно, профессор, - махнул рукой Путин.

- Нет уж, обязательно! - горячо сказал Дугин, всучивая Медведеву вантуз. - Давай, противный, покажи мне, как сильно ты ненавидишь НАТО.

- Я не противный! - со слезами обиды заорал Медведев и показал Дугину, как сильно он ненавидит НАТО.

- Мальчики, когда закончите, вантуз не выбрасывайте, - промурлыкала Захарова.

- В Русский Борщ кинешь? - догадался Лавров. Он уже понял, куда делись его носки.

- Ну да, а куда ж еще, - сказала Захарова. - Какой же Русский Борщ без вантуза, это ведь главный ингредиент.

- А вот и нет, - загадочно сказал Лавров. - Главный ингредиент любого истинно русского варева - вот.

С этими словами он достал из портфеля большой ритуальный горшок, на котором была изображена свастика.

- В Монголии сп#здил, - гордо сказал министр, - из юрты местного президента Хурэлсуха. Как только увидел, сразу понял - эта красота должна быть нашей! Вот в чем мы свой Русский Борщ будем варить.

- Свастика?! - радостно подскочил Шойгу. - Отдай. Я этот горшок к себе в Военный Храм заберу.

- Хрен тебе, - взволнованно сказал Путин и, нежно обняв горшок двумя руками, приложился к свастике, как к святым мощам, только сильнее. - Моя прелесть!

- Кто владеет свастикой, тот владеет мировой историей! - провозгласил Дугин, торжественно натягивая штаны. - Аминь, то есть хайль Пу...

Высоко вверху что-то бабахнуло. Путин поспешно прильнул к перископу и увидел, что украинские нацисты взорвали "Химарсом" его лабораторию. Со стороны развалин с дымящимся задом бежал известный проффесор Виктор Янукович, за которым гнался отчаянно размахивавший руками лаборант. Подбежав к валявшемуся на земле патриарху Кириллу, Янукович сорвал с него шапку-куколь, спрятал за пазуху и с радостной улыбкой ворвался в бункер.

- Владим Владимыч, дорогой, а что я вам принес, вы сейчас просто умрете! - воскликнул Янукович, вбегая в комнату и с разгону бросаясь Путину на шею. - Настоящая шапка с крестом, бля буду!

- Владим Владимыч, осторожно! - закричал вбежавший следом за ним лаборант. - Анализы показали, что у этого посетителя очень опасные глисты!

В бункере начался переполох, усугубляемый слюнявыми поцелуями, которыми Янукович осыпал каждого. Он очень соскучился.

...Не обращая внимания на царившую вокруг суету, Мария Захарова твердой рукой перелила содержимое туеска в горшок со свастикой.

Русский Борщ был готов.

Василий Рыбников