В списке и горячие бутерброды, и гренки, и универсальная намазка на хлеб.

Намазка с тунцом - один из вариантов легких и вкусных закусок, которые очень популярны, если нужно что-то приготовить "на скорую руку". Самый простой рецепт - это тунец, зеленый лук и яйцо, но есть и другие шикарные способы порадовать своих близких в гастрономическом смысле.

Намазка на хлеб с тунцом, яйцом и огурцами

Этот рецепт понравится тем, кто хочет получить слегка пикантную закуску - в списке продуктов есть маринованные огурцы и майонез.

Ингредиенты:

Видео дня

банка консервированного тунца;

два маринованных огурца;

два яйца;

столовая ложка майонеза;

шесть кусочков тостового хлеба;

зеленый лук;

соль, перец.

Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить, натереть на мелкой терке, выложить в глубокую миску. Открыть банку с тунцом, слить сок или масло (в зависимости от того, какую вы покупали консерву), выложить рыбу к яйцам. Туда же добавить мелко нарезанный маринованный огурец, измельченный зеленый лук, соль и перец. Заправить майонезом, перемешать. Тостовый хлеб нарезать треугольниками, превратить в гренки с помощью тостера или духовки. Намазать закуску сверху и подать к столу, украсив оставшимся зеленым луком.

Намазка с тунцом, сыром и яйцами

Еще один шикарный рецепт, в котором используется твердый сыр. Закуска получается нежной и очень вкусной.

Ингредиенты:

шесть кусочков батона;

банка консервированного тунца;

одно яйцо;

семьдесят граммов твердого сыра;

зеленый лук;

соль, перец.

Для начала вам нужно сразу разогреть духовку до 180 градусов - именно в ней придется готовить горячие бутерброды. Затем открыть банку тунца, слить жидкость, выложить рыбу в миску и размять вилкой. Батон нарезать ломтиками среднего размера, также можно использовать уже нарезанный хлеб. Сыр натереть на терке, добавить к тунцу, туда же вбить яйцо.

Посолить, поперчить, всыпать измельченный зеленый лук. Начинку перемешать, распределить по кускам хлеба, разместить батон на противне и отправить в духовку. Через 10-15 минут намазка из тунца и яиц, и сыра будет готова - ее можно подать к столу.

Намазка из тунца с плавленым сыром и крабовыми палочками

Удачное сочетание крабовых палочек и тунца понравится всем, кто любит рыбу и морепродукты - закуска подходит и для новогоднего, и для любого другого ужина.

Ингредиенты:

упаковка багета или батона;

банка консервированного тунца;

упаковка крабовых палочек;

два яйца;

семьдесят граммов сыра моцарелла;

два брикета плавленого сыра;

половинка репчатого красного лука;

зеленый лук;

пучок укропа;

полбанки греческого йогурта;

соль, перец.

Намазка с тунцом, яйцом и плавленым сыром готовится просто - в первую очередь вам нужно отварить яйца вкрутую, остудить и почистить их. Затем измельчить, выложить в миску, туда же добавить рыбу, мелко нарезанные крабовые палочки, плавленый сыр, тертую моцареллу, измельченный зеленый и репчатый лук. Все это тщательно перемешать, чтобы закуска была однородной, заправить греческим йогуртом, посолить, поперчить и перемешать еще раз. Готовую начинку можно раскладывать по кусочкам батона или багета, а затем подавать к столу, украсив веточками укропа.

Вас также могут заинтересовать новости: