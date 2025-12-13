Питеру Грину было 60 лет.

Американский актер Питер Грин, который сыграл в фильмах "Криминальное чтиво" и "Маска", умер. Мужчине было 60 лет.

Печальную весть подтвердил менеджер Грегг Эдвардс изданию The New York Post. Актера нашли в собственной квартире в Нью-Йорке без признаков жизни. Официальную причину смерти пока не называют.

"Это был один из величайших актеров нашего поколения. У него было огромное сердце. Мне будет его не хватать. Он был замечательным другом", - прокомментировал менеджер.

Что известно о Питере Грине

С начала 1990-х годов начал сниматься в фильмах. Наибольшую популярность получил после выхода фильмов "Маска", "Криминальное чтиво" и "Бриллиантовый полицейский". Играл преимущественно отрицательных персонажей, а в его актерской карьере было около 95 ролей. Известно, что Питер лечился от наркотической зависимости, а в 2007 году был арестован за хранение запрещенных веществ.

