Рассказываем, как сушить одежду в холодном помещении, а также как ее стирать, чтобы она высыхала быстрее.

С наступлением холодов сушка белья может стать настоящей проблемой, особенно если у вас нет сушильной машины. В небольших квартирах, без балкона или возможности вывесить вещи на улицу, простыни и одежда могут сохнуть бесконечно, оставляя неприятный запах сырости. Однако есть несколько советов и хитростей, которые помогут ускорить процесс - рассказываем, где сушить белье в квартире зимой и как это сделать без проблем.

Как быстро высушить одежду, если дома холодно

Эксперт по сну и генеральный директор MattressNextDay Мартин Сили (Martin Seeley) поделился советами по сушке белья в холодное время года без сушильной машины, сообщает Express.

Все, что вам понадобится для этого - это чистое полотенце. "Хлопковые полотенца обладают естественной впитывающей способностью, поэтому, когда вы заворачиваете влажные простыни в полотенце, оно впитывает удивительное количество оставшейся воды", - говорит эксперт.

Вот как он советует это делать:

разложите чистое сухое хлопковое полотенце на большой поверхности;

разложите влажную простыню сверху и разровняйте;

плотно сверните их вместе, как швейцарский рулет.

Хорошо прижмите или даже осторожно встаньте на полотенце, чтобы оно впитало влагу. "После того, как развернете простыню, повесьте ее в комнате с хорошей вентиляцией - вы заметите, что она сохнет заметно быстрее, особенно в прохладные дни, когда воздух кажется тяжелым и влажным", - говорит Мартин Сили.

Его второй совет - это стирать простыни рано утром, чтобы они могли в течение дня подсохнуть: "Когда вы стираете поздно вечером, то ночной прохладный воздух замедляет процесс сушки. Поэтому начинайте стирку до полудня, чтобы постельное белье просохло под воздействием дневного тепла и воздушного потока".

Также по окончанию стирки можно запускать дополнительный цикл отжима, чтобы удалить лишнюю воду - примерно до 30% влаги. Перед тем, как повесить белье сушиться, хорошенько встряхните его - это помогает разрыхлить волокна, и воздух будет проходить через них легче.

И еще один совет: покупая постельное, выбирайте такие ткани, как бамбук, микрофибра и поликоттон. Они значительно легче, чем чистый хлопок или лен, и сохнут гораздо быстрее.

