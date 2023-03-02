В российские больницы продолжают поступать тысячи детей ветеранов великой отечественной войны, подвергшиеся нападению украинских террористов в Брянской области. Очевидцы сообщают, что каратели киевской хунты стреляли им в спину, целясь в язык, но зачем? Разве нельзя было выбрать что-то одно? Ответ на этот вопрос быстро нашел президент России Владимир Путин, и помог ему в этом мальчик Евграф (по другим данным, это была девочка Анатолий).

Особое внимание каратели уделяли обстрелу автобусов со школьниками, ехавшими на уроки русского языка и литературы

В ходе вероломного нападения полчищ украинских карателей на мирно спящих русских детей важнейшая роль с самого начала отводилась языку. В частности, очевидцы были сильно удивлены, что террористы, захватившие все три роддома села Сушаны, включая союз ветеранов конной авионики, детский сад "Веселый мертвячок", больницу для котиков и школу пантомимного искусства, разговаривают между собой по-украински. Ведь самые уважаемые военкоры вот уже который месяц утверждают, что все перехваченные ими переговоры карателей ведутся на польском, английском, чехословацком и негритянском языке, а вот украинский уже практически не встречается, потому что все украинцы перебиты еще год назад, да и языка такого нет и не было никогда. Это однозначно говорит о том, что для хунты теракт против русских детей был настолько важен, что они не стали доверять его португальским наемникам, а прислали из Киева личных карателей Залужного, натасканных на мову.

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Первым же выстрелом в спину Евграф был ранен в грудь, но не растерялся, а вспомнил любимые главы из книги Владимира Владимировича Путина "Дзюдо"

Четвертые сутки пылали станицы, шли под откос поезда с пионерами, в доме малютки села Любечаны вешали заложников, в Брянске открылся первый женский концлагерь имени Иво Бобула, террористы откопали Дашу Дугину и закопали ее в землю живьем. Особое внимание каратели уделяли обстрелу автобусов со школьниками, ехавшими на уроки русского языка и литературы. Всем школьникам "стреляли в спину, отлично видя, что это дети" (еще бы!), пока на пути карателей не встал мальчик Евграф (по данным очевидцев, Федор, он же Петя) 2012 года рождения. Первым же выстрелом в спину Евграф был ранен в грудь, но не растерялся, а вспомнил любимые главы из книги Владимира Владимировича Путина "Дзюдо", вытащил из автобуса раненых старшеклассниц, сделал им искусственное дыхание там, где счел нужным, присыпал валежником в ближайшей посадке, вернулся на дорогу, вступил в бой с противником, прикрыл собой товарищей, передал артиллерии координаты вражеской авиации, вызвал огонь на себя, лично уничтожил два танка "Леопард", подбил три "Хаймарса" (один из них - в воздухе), поймал попутку и велел водителю срочно везти его в Кремль, к товарищу Путину.

"Товарищ Путин, они стреляли детям в спину, но на самом деле они целились в язык и культуру, - сказал он Путину из последних сил, - пытались лишить нас памяти, оборвать прочную связь, соединяющую поколения, ставили задачу отобрать традиции... И еще, пожалуйста, передайте Шойгу, что хахлы ружья кирпичом не чистят..."

Но подвиг мальчика Евграфа (он же октябренок-иллюзионист Суднишников) навеки остался в сердце Владимира Владимировича Путина

...Выходя из спальни Путина, мальчик Евграф (по новым данным, это была убитая карателями девочка Анатолий) встретил женщину в украинской одежде, торговавшую духами из параллельного импорта. "Понюхай пробник", - предложила женщина. Евграф понюхал, и на второй день был ему со святыми упокой, а женщину ту больше никто не видел. И террористов украинских на Брянщине, как выяснилось позже, тоже никто не видел, а все сообщения об их несметных количествах и злодеяниях списали на всемогущий украинский ЦИПсО , пытавшийся посеять панику среди русских патриотов.

Но подвиг мальчика Евграфа (он же октябренок-иллюзионист Суднишников) навеки остался в сердце Владимира Владимировича Путина.

"Сегодня совершили очередной террористический акт... Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, и открыли огонь по ним, - заявил Владимир Владимирович Путин, открывая Год педагога и наставника прямо по телемосту. - Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога - Константина Дмитриевича Ушинского..."

Но процитировал Путин не Ушинского, а мальчика Евграфа. По последним данным, мальчик Евграф давно живет у него в голове, и он чокнутый. Но сам Путин, конечно, вполне себе здоров.

Василий Рыбников