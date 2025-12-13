Только обученный военный персонал имеет право снимать эти ленты.

На припаркованных истребителях можно заметить красные ленты, которые можно трогать только в случае необходимости. Снимать их перед полетом должны только обученные военнослужащие, пишет WION.

Зачем нужны красные ленты на истребителях

В издании объяснили, что красные ленты на припаркованных истребителях с надписью "Remove Before Flight" (снять перед полетом) обозначают важные предохранительные штифты или другие съемные компоненты. Эти яркие ленты напоминают всему персоналу, что перед полетом необходимо закрепить определенные механические системы.

У истребителей часто есть несколько предохранительных штифтов, фиксирующих механизм срабатывания катапультного кресла на земле. Они предотвращают случайное срабатывание катапульты во время технического обслуживания, заправки топливом или стоянки.

Кроме того, в издании добавили, что многие истребители имеют крышки с красными метками, защищающие трубки Пито, которые измеряют скорость самолета. Если эти крышки остаются на месте во время полета, они блокируют критический поток воздуха и вызывают ошибки приборов. Красная лента служит визуальным напоминанием для пилотов и наземного персонала о необходимости снять крышку перед взлетом.

Также красные ленты прикрепляют к предохранительным штифтам, которые фиксируют шасси в поднятом или опущенном положении во время наземного технического обслуживания. Эти штифты предотвращают случайное перемещение шасси, когда техники обслуживают гидравлические системы..

Предохранительные штифты с красными бирками часто есть и на впускных и выпускных заглушках двигателя, поделились в издании. Они предотвращают повреждение посторонними предметами во время технического обслуживания.

Некоторые истребители также имеют красные полосы вокруг двигателей, предупреждающие об опасности вылета лопастей турбины. Если лопасть ломается во время работы, она может вылететь с огромной силой, предупредили в издании.

К чему может привести самостоятельное удаление красных лент

В издании рассказали, что несанкционированное удаление или вмешательство в предохранительные штифты с красными лентами может привести к неожиданной активации критически важных систем. Могут сработать катапультные кресла, сломаться шасси или внезапно сдвинуться поверхности управления. Только обученный военный персонал имеет право снимать эти ленты.

Как истребители летают вверх дном

Ранее в SlashGear рассказали, как истребители летают вверх дном. В отличие от коммерческих самолетов, которые используют изогнутые крылья, создающие большую подъемную силу во время полета, многие истребители используют симметричные крылья. Они одинаково закруглены сверху и снизу, что позволяет им создавать подъемную силу даже в перевёрнутом положении.

В издании объяснили, что конструкция крыльев истребителей помогает им избежать потери высоты, которую испытал бы обычный авиалайнер, если бы попытался лететь вверх дном. Важно, что пилотам истребителей, крылья которых не идеально симметричны, приходится преодолевать проблему подъемной силы, увеличивая угол.

